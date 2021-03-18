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В центре Гродно около Старого замка обрушилась часть берега реки Городничанка
18.03.2021 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Старозамковой (это спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега реки Городничанки,
Уровень воды в реке Городничанка, которая впадает в Неман, поднялся из-за растаявшего снега. Водой подмыло один из берегов небольшой речки. Часть земли обрушилась вниз.
Остались торчать трубы и силовой кабель. Ходить по тротуару стало опасно, сейчас этот участок огорожен лентой, установлены указатели. Обходить этот участок придется по проезжей части.
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В Гродно на улице Старозамковой (это спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега реки Городничанки.
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