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В центре Гродно около Старого замка обрушилась часть берега реки Городничанка

18.03.2021 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Старозамковой (это спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега реки Городничанки, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Уровень воды в реке Городничанка, которая впадает в Неман, поднялся из-за растаявшего снега. Водой подмыло один из берегов небольшой речки. Часть земли обрушилась вниз.




Остались торчать трубы и силовой кабель. Ходить по тротуару стало опасно, сейчас этот участок огорожен лентой, установлены указатели. Обходить этот участок придется по проезжей части.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Старозамковой (это спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега реки Городничанки.
 
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