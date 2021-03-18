В центре Гродно около Старого замка обрушилась часть берега реки Городничанка

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Старозамковой (это спуск к набережной Немана от пожарной каланчи) обрушилась часть берега реки Городничанки, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Уровень воды в реке Городничанка, которая впадает в Неман, поднялся из-за растаявшего снега. Водой подмыло один из берегов небольшой речки. Часть земли обрушилась вниз.













Остались торчать трубы и силовой кабель. Ходить по тротуару стало опасно, сейчас этот участок огорожен лентой, установлены указатели. Обходить этот участок придется по проезжей части.