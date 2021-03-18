В Пинске девушка написала заявление на милиционера из-за травмы пальца, а в итоге сама пошла под суд

Источник материала: Tut.by

25-летней уроженке Пинска Людмиле Дубновицкой назначили наказание в виде года «домашней химии» за насилие в отношении сотрудника милиции, пишет «Медиа-Полесье» .





5 мая 2020 года Людмила Дубновицкая с мамой возвращались домой в Пинске. Мама пошла открывать ворота гаража, дочь была в машине. Вскоре к их дому подъехал автомобиль серебристого цвета без опознавательных знаков. Из него выбежали люди в гражданской одежде, схватили маму Людмилы и начали тащить в машину. Позже выяснилось, что это были сотрудники милиции, которые приехали забрать Людмилу для отбытия административного ареста за мелкое хулиганство из-за конфликта с соседом.

25-летняя девушка рассказывает, что она очень сильно испугалась. Людмила подошла к машине, куда уже посадили ее маму, чтобы взять у нее ключи от дома. По ее словам, один из этих людей, участковый Горегляд, прищемил девушке палец руки дверцей машины.

В тот же день Людмила поехала подавать заявление по факту причинения ей сотрудником милиции травмы пальца. Затем девушка поехала в больницу, чтобы зафиксировать травму.

Несколько месяцев не было никакой информации о том, как продвигается дело. Людмила живет в Минске. На каком этапе находится проверка по заявлению на сотрудника милиции, узнавал отец девушки. В начале октября он пошел в Следственный комитет и начал спрашивать, что с проверкой. Оказалось, что ее приостановили, поскольку не были готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. Отца ждала и другая новость: на дочь заведено уголовное дело и Людмила в розыске.

Позже Людмиле предъявили обвинение по статье 364 УК РБ «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел». Для семьи это стало настоящим шоком.

Дело направили в суд. Во время заседаний заслушали показания свидетелей. На суде они рассказали, что обвиняемая пыталась помешать задержать мать, тянула участкового за куртку, открывала двери служебного автомобиля.

В суде озвучивалось, что милиционеры приехали забирать мать для отбытия «суток» в гражданской одежде, не представились, машина также была без опознавательных знаков. Девушка утверждала, что не знала, кто это приехал, служебное удостоверение ей не предъявляли.

Изначально потерпевший милиционер запросил 2000 рублей в счет возмещения морального вреда, но на последнем слушании отказался от иска. Во время прений гособвинитель запросил для Людмилы год общего режима с отсрочкой и 100 базовых штрафа.

Судья огласил приговор 17 марта: год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Проверку по заявлению Людмилы по поводу ее травмированного пальца приостановили.