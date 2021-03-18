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Лукашенко закручивает гайки: меняются законы для обеспечения общественного порядка
18.03.2021 14:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня прошло совещание по изменениям законодательство в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Беларусь ожидает ужесточение законов в данных сферах.
Лукашенко во время совещания заявил, что в обществе есть запрос на сохранение порядка, поэтому в законодательство будут внесены многочисленные правки, обеспечивающие возможности для оперативного реагирования и предупреждения угроз. Всего предполагается принятие порядка десяти законопроектов.
«Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что нововведения должны быть немедленно рассмотрены и приняты. Он также снова вернулся к теме интернета.
«Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы семьям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом», — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, что в марте Александр Лукашенко
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Сегодня прошло совещание по изменениям законодательство в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Беларусь ожидает ужесточение законов...
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