«Уголовка» для протестующих и особые списки. Генпрокуратура рассказала об «антиэкстремистских» поправках

Источник материала: Tut.by

После совещаний у Александра Лукашенко по вопросам корректировки законодательства в Генпрокуратуре рассказали о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В новой редакции Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Согласно проекту прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП. При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.

Для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и СМИ.

МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.

Расширено понятие «экстремистские материалы»: к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

В законопроекте о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» предусмотрено право Генерального прокурора, прокуроров областей, города Минска ограничить доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси.

В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда — подлежать немедленному исполнению.

Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремистские проявления. Особенно за те из них, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг.

Предусмотрено усиление ответственности за сопротивление сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок, применение к ним насилия.

Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти.

Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Предполагается также криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Впервые вводится ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.

Предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет.

В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Предложено привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.

«Предлагаемые меры дадут правоохранительным органам новые инструменты в борьбе с экстремизмом, позволят обеспечить общественную безопасность, будут способствовать предупреждению правонарушений и преступлений, поддержанию правопорядка в обществе», — считают в Генпрокуратуре.