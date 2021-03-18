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Монумент в Дорах стал местом встречи участников патриотической акции "Память"

18.03.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мемориальный комплекс в деревне Доры Воложинского района сегодня стал местом встречи участников патриотической акции "Память". Местные жители, школьники, представители районных организаций и Белорусского союза женщин навели порядок после зимы и вспомнили трагические события июля 43-го - почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Мемориал "Погибших ждут вечно" установлен на фундаменте церкви, в которой заживо были сожжены 257 местных жителей. Спастись удалось лишь троим. 

Патриотическая акция "Память" проходит во всех регионах

Монумент в Дорах открыт в начале 70-х. Изначально скульптуры были  из дерева. А 30 лет назад их отлили из металла. Оригинал сегодня - один из экспонатов Музея истории Великой Отечественной войны в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Мемориальный комплекс в деревне Доры Воложинского района сегодня стал местом встречи участников патриотической акции "Память". Местные жители, школьники,...
 
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