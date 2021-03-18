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Вечер памяти Александра Прокопенко прошел в Доме футбола

18.03.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вечер памяти знаменитого футболиста Александра Прокопенко прошел в Доме футбола в Минске. Бронзовый призер Олимпиады в Москве, чемпион СССР в составе минского "Динамо", мастер спорта международного класса - пример для подрастающего поколения. Вечер памяти объединил болельщиков, родных и близких футболиста, а также партнеров по команде.

За 5 лет в рамках проекта "Народный футболист", инициатором и организатором которого стал сын легенды кожаного мяча, открыт стадион им. Александра Прокопенко, написана книга и на регулярной основе проводятся матчи между ветеранами. В мае будет дан старт детскому турниру "Кубок Прокопенко". А в планах - возведение памятника около стадиона "Динамо" - именно на этой арене прошли лучшие годы жизни спортсмена.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечер памяти знаменитого футболиста Александра Прокопенко прошел в Доме футбола в Минске. Бронзовый призер Олимпиады в Москве, чемпион СССР в составе минского...
 
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