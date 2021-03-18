«Пуля не разбирает, куда ей лететь». Первый замминистра внутренних дел приезжал к студентам БНТУ

Источник материала: Tut.by

Утром 18 марта первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич посетил БНТУ, где встретился со студентами. В начале встречи гость отметил, что специально просил пригласить «непричесанных студентов», то есть тех, кто может задать любой вопрос. Студенты, однако, ничего не спрашивали. Как сообщил нам учащийся, который прислал запись, перед мероприятием их попросили молчать. Отметим, ранее Казакевич уже приезжал в МГЛУ: там студенты вопросы задавали и встреча получилась напряженной . На встрече в БНТУ замминистра вспомнил о ней, заметив, что он выступал 40 минут из 2,5 часа, остальное время его «мучили» студенты.



Геннадий Казакевич. Фото: пресс-служба МВД

«Это не чисто американская, шарповская, методичка»

Встреча началась с рассказа о преступлениях, зафиксированных в 2020 году. Казакевич называл цифры, заострил внимание на наркопреступлениях среди студентов, а также предупредил об ответственности за ложные сообщения о минировании зданий. Это заняло около 10 минут из получаса. После этого первый замминистра перешел от «криминогенной ситуации» к «протестной».

— Против нашей страны начиная с августа прошлого года была развязана война, — заявил Казакевич. — Это именно то слово, которое можно применить. Эта война была гибридной. Современная гибридная война — курсанты меня поймут — заключается не в том, чтобы танки и самолеты использовать, а в том, чтобы современные, прежде всего информационные, технологии использовать. Запомните: любая война начинается в головах. А уже потом выплескивается на улицы. То же пытались сделать у нас.

Казакевич добавил: «Наша белорусская революция, белорусская война, была смешанного типа. То есть это не чисто американская, шарповская, методичка». Первый замминистра внутренних дел назвал события в нашей стране «революцией социальных сетей, помноженной на революцию майданного типа».

Далее студентам рассказали то же, что уже звучало в МГЛУ в ноябре 2020-го: что революция началась не в 2020-м, а двумя годами ранее. Казакевич отметил, что в своей профессиональной деятельности МВД отметило появление «большого количества так называемых блогеров», которые критиковали власть по любому поводу — будь то разбитые дороги или проворовавшийся чиновник. Казакевич назвал это психологическим ходом, так как людям нравится «кровь, секс и все, что связано с грязью».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Все это броуновское движение и превратилось в проект Тихановского «Страна для жизни», который построил свою, по сути, предвыборную кампанию (потому что, по сути, у него было большое желание баллотироваться в президенты) опять-таки на критике действующей власти, — рассказал Казакевич. — Потом были многочисленные платформы типа «Голоса», были выборы, ну и послевыборная ситуация. Опять же по технологии (не думайте, что это какие-то спонтанные вещи) была развязана кампания против определенных групп населения.

«У нас сжигали машины, угрожали нашим семьям»

К этим определенным группам замминистра отнес правоохранителей, назвав их структурой, на которой держится любое государство, не только белорусское.

— У нас сжигали машины, угрожали нашим семьям, пытались причинить телесные повреждения милиционерам, — перечислил спикер. — Реакции это не возымело. Почему? Потому что силовая составляющая нашей страны ориентирована не на те ценности, которые приняты у западных политтехнологов.

Это Казакевич объяснил тем, что на Западе полиция — это не государственный орган, а организация, которая за деньги выполняет обязанности по охране общественного порядка. «А мы служим. Это две абсолютно разные вещи», — подчеркнул замминистра.

Второй группой Казакевич назвал врачей, так как они критическая социальная инфраструктура. Силовик связал их «акции прямого действия» с появлением телеграм-канала «Белые халаты»:

— Когда мы нашли этих организаторов, оказалось, что они вовсе не медики, они никакого отношения к медицине не имеют. В лучшем случае это бывшие медики.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В следующую группу Казакевич выделил рабочих, которых по Минску «около 100 тысяч». Особенно это, по его словам, касалось работников предприятий непрерывного цикла, как «Нафтан» и «ГродноАзот», и важных предприятий, приносящих валютную выручку стране, как «Беларуськалий».

— Расчет очень простой: если экономика остановится, мы как бюджетники окажемся без средств к существованию, и это вынудит людей выйти на улицы. Причем о самих людях никто не думает вообще, — прокомментировал Казакевич. — Все организаторы этого стачечного движения либо находятся за границей, либо уехали за границу. Активно использовались всякого рода гранты.

Четвертой группой было названо студенчество, которое «качали тогда и качают сейчас»:

— Почему, собственно, я к вам и приехал. Традиционно студенчество — это социально активная и революционно настроенная часть населения. Это абсолютно нормально. Вы все молодые люди, вы все хотите в вашем возрасте <…> изменить мир. Нормальная, принимаемая история. Но вопрос, какую идею вложат вам в голову? Какой мотив будет для ваших действий? Это чрезвычайно важно, будет ли он позитивным или будет деструктивным.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Революционные посылы Казакевич назвал «ложными». Далее он отметил: в МВД «не поленились посчитать», что совокупные квоты для белорусских студентов в вузах Литвы, Чехии, Польши — это «2−2,5 тысячи человек».

— И все! Но только в вашем учреждении учится 30 тысяч человек, — напомнил выступающий. — И предлагаемые специальности носят только гуманитарный характер: политолог, историк, социолог, еще что-то… А вы знаете, что рынок труда в Европе по этим специальностям ничтожен? То есть последующее трудоустройство вам никто не даст. <…> Абсолютно подрывная деятельность против нашего государства.

«Ни один факт не подтвердился, не потому что нам не хотелось, чтобы он подтвердился»

Казакевич назвал события с 9 августа до конца сентября открытой агрессией, причем заявил, что «сам видел», как протестующим раздавали за это деньги — «доллары, реже — евро». А после этапа, когда «слезные истории» о насилии со стороны силовиков «взорвали интернет», люди «стали умнее» и начали подвергать анализу сказанное.

— Якобы насиловали женщин в автозаках, на Окрестина… А вы знаете, что ни один факт не подтвердился? Не потому что нам не хотелось, чтобы он подтвердился. Нет. Каждая такая гражданка вызывалась и опрашивалась не нами, а в том числе представителями международных организаций (каких именно Казакевич не сказал. — Прим. TUT.BY). Как только были конкретные вопросы — место, время, обстоятельства и медицинское подтверждение, — все разводили руками и говорили, что знают об этих вопиющих фактах с чьих-то слов. Вот, собственно, и все.

Касаемо других видов телесных повреждений, в том числе с применением спецсредств и нелетального оружия, Казакевич тоже высказался:

— В данном случае, когда идет война, она идет не по книжкам, а на баррикадах. Пуля не разбирает, куда ей лететь. Водомет работает так, как он работает, а не избирательно. Поэтому да, эти факты имели место. По каждому факту в настоящее время ведется проверка. <…> Гражданин, который идет на баррикады с целью свергнуть существующую власть, существующий режим в стране, государственное устройство, должен понимать, что государство адекватно отреагирует на совершенное деяние.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый замминистра предложил сравнить действия белорусских силовиков с тем, что «творилось в Нидерландах, Германии, Польше». А в нашей стране «все по-другому».

— Мы сознательно допускали эти марши. Почему? Потому что объективно в республике [есть] значительное количество граждан, которые имеют свою гражданскую позицию. Это абсолютно нормальная история. Но при этом не должно быть допущено нарушение общественного порядка.

Казакевич сказал, что сейчас протестные движения протекают «по локализованному, дворовому принципу», так как сначала площади, а потом и улицы «иссякли»:

— Это группы, чаты, телеграм-каналы, которых в республике не то что сотни, их тысячи. Но опять-таки к этому мы нормально относимся. <…> Такой способ коммуникации абсолютно приемлем. Другое дело, что эти группы, чаты, каналы можно разделить на радикализованные и нерадикализованные. <…> Организаторы [первых] сидят дома, выпивают и развлекаются тем, что выводят людей на улицы.

О перспективах протестного движения

Замминистра обратился и к теме того, что весной якобы протесты вернутся на улицы.

— Не вернутся. Но тем не менее мы видим тот накат, который идет в настоящее время на студенчество и на преподавателей в том числе. Каждый раз, когда вы слышите такие призывы, думайте о возможных последствиях. Причем не сиюминутных. То, что вас задержат, — это наименьшее зло. А о том, что будет впоследствии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он заявил, что с точки зрения правоохранительных органов в стране наведен порядок, который сохранится даже при любой эскалации событий.

Отдельно Казакевич высказался, что «с человеческой точки зрения» его возмущает, что Светлана Тихановская и Павел Латушко «даже не скрывают», что получают зарплату от Евросоюза и США. «Посмотрите интернет, — предложил Казакевич студентам. — То есть их не просто спонсируют, их взяли на зарплату».

Замминистра также заметил, что власть — это ответственность, а так как Тихановская и Латушко призывают к экономическим санкциям против страны, ответственности у них нет, особенно перед бюджетниками.

— Вы не должны поддаваться на призывы, провокации людей, которые за вражеские деньги, вот так скажу, пытаются проводить здесь какую-то политику, — подвел итог своему выступлению Казакевич. — А тем, кто не понял, будем объяснять по-другому.