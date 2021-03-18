Учитель истории из Сморгони лишился работы после того, как ученик снял на видео его урок. Что там происходило

Источник материала: Tut.by

Учитель истории из Сморгони Андрей Петровский лишился работы в местной гимназии после урока у одиннадцатиклассников, где он рассказывал про систему международных отношений. Один из учеников снял видео, как проходит урок. Петровского обвиняют в том, что, среди прочего, учитель якобы показывал детям видео, где были кадры из телеграм-канала, который нельзя называть. Сам же Андрей Францевич говорит, что материалы для уроков брал в открытом доступе в Сети, а детям всегда давал только проверенную информацию.



Андрей Петровский. Фото: uosm.ucoz.ru

Андрею Петровскому 46 лет. Он окончил истфак БГУ, педагогический стаж — более 20 лет. В 2002 году закончил Академию управления. Работал в школах Сморгони и района. Неоднократно награждался грамотами управления образования Сморгонского райисполкома и Гродненского облисполкома. Подготовил несколько победителей олимпиад и конкурсов разных уровней. В 2014 году стал победителем районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь».

Сейчас же бывший учитель в поисках работы. Говорит, что в системе образования он вряд ли найдет себе место.

— Это был урок обществоведения, тема — «Система международных отношений». Я рассказывал про ОДКБ — и дети задавали вопросы, как соотнести нейтральный статус государства с участием в данной организации. Я приводил пример конфликтов Армении и Азербайджана, например. Один из учеников снял урок на видео, а потом выложил ролик в семейном чате. Его мама работает в одном из отделов райисполкома. Так все и завертелось. Информация дошла до руководства школы. Однако видео, снятое учеником, я так и не видел. Все претензии ко мне были на словах. При этом у нас в гимназии, как и во многих других школах, во время уроков телефоны дети оставляют в специально отведенном месте. Получается, ребенок снял все происходящее тайно. Мне говорили, что я показывал экстремистские материалы, я отвечал, что Ленина также можно считать экстремистом, который подрывал устои государства, — однако памятники ему стоят во многих городах Беларуси, его именем названы улицы. Всю информацию я брал в открытых источниках. Никакого экстремизма не было. Однако конфликт начал набирать обороты. Некоторым родителям не нравилось, как я веду занятия и в какой форме подаю информацию, другие родители выступали в мою защиту. В итоге 15 марта я получил на руки свою трудовую, — говорит учитель.

Уволен он по соглашению сторон.

— Мне сказали, что я нарушил статью 18 Кодекса об образовании — «Воспитание в системе образования». Попросили извиниться перед родителями и учениками, — говорит Андрей Петровский.

В Сети появилась информация, что на том уроке учитель говорили и о БЧБ-флаге, и именно из-за этой информации, рассказанной детям, мол, его и уволили.

Сам Петровский говорит, что именно тогда о символах не рассказывал, но ученики раньше действительно интересовались этой темой. Учитель считает, что скрывать какие-то факты из истории нельзя — и поэтому спокойно рассказывал про БЧБ-флаг.

Также, говорит, дети спрашивали и про уголовную, и про административную ответственность в отношении людей, которые принимают участие в несанкционированных митингах.

— Я всегда давал проверенную информацию. Я же не рассказываю про пестики и тычинки. У меня предметы — «Обществоведение» и «История». Естественно, что здесь будут подниматься какие-то темы, касающихся событий и современности, и новейшей истории, — говорит учитель. — У нас как-то проходил смотр кабинетов истории — и я подготовил стенды в кабинете. Там были различные исторические факты, в том числе, и о смене государственной символики. Поэтому непонятно, почему об этом нельзя рассказать на уроке. Ученики многим интересуются, задают вопросы — я отвечаю и не скрываю факты.

В администрации гимназии TUT.BY сообщили, что Андрей Петровский сам написал заявление об увольнении, расстались с ним «по-доброму и без каких-либо претензий».

Что касается ситуации на уроке, то, по мнению администрации, учитель «поступил неэтично и превысил свои полномочия».

Петровский признается, что как только о его истории увольнения стало известно, ему стали поступать сообщение с поддержкой и предложениями о трудоустройстве.