Прокуратура Бреста подала иск о ликвидации «Польской школы» из-за дела «о героизации военных преступников»

Источник материала: Tut.by

Иск о ликвидации ООО «Польская школа» подала прокуратура Бреста в связи с «грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам», сообщает ее пресс-служба .



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— Под видом оказания информационных и культурно-образовательных услуг с участием не менее 20 несовершеннолетних учащихся и молодых брестчан прославлялись военные преступники, включая Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о несанкционированном массовом мероприятии, которое прошло в «Польской школе» 28 февраля.

Напомним, 10 марта по факту «совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также умышленных действий по реабилитации нацизма» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК.

В рамках уголовного дела задержали соучредителя «Польской школы» — 43-летнего брестчанина — и директора Анну Панишеву, которая вернулась в Беларусь после командировки в Польшу. Они проходят по делу как подозреваемые. По информации TUT.BY, через некоторое время соучредителя отпустили, а директор все еще находится под стражей.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский ранее рассказал TUT.BY , что мероприятие в «Польской школе» «не имело никакого отношения» к имени Ромуальда Райса (Бурого).

— Это мероприятие никакого отношения к Бурому и к событиям в Гайновке не имело, в отличие от того, что утверждают государственные белорусские СМИ и некоторые эксперты.

Напомним, 28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «проклятых солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

Также территорию Беларуси покинули руководитель и консул Генерального консульства Польши в Гродно.

В ответ МИД Польши заявил о высылке из страны двух белорусских консулов.

В середине марта стало известно, что силовики проверяют польские образовательные центры в Гродно, Барановичах, Волковыске.