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"Твердо стоите на страже законности": Лукашенко поздравил внутренние войска

18.03.2021 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Внутренним войскам МВД Беларуси 18 марта исполнилось 103 года со дня образования.

Президент Беларуси поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником - Днем внутренних войск, сообщает пресс-служба главы государства.

"Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи", – говорится в поздравлении.

Также Александр Лукашенко отметил, что важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка особенно четко проявилась в прошедшем году. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Тогда всем деструктивным силам во время массовых несанкционированных уличных акций военнослужащие сумели противопоставить высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. 

"Убежден, что вы и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделаете все, чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского лидера, важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка особенно четко проявилась в 2020-м, когда во время массовых уличных...
 
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