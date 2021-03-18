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Защиту милиции, чиновников и военных усилят в Беларуси
18.03.2021 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. В Беларуси пересмотрят Уголовный кодекс, ответственность за участие в массовых акция будет ужесточена, об этом сегодня журналистам рассказал глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.
По его словам, в последние месяцы была проведена масштабная работа по совершенствованию законодательства. Юристы различных структур и ведомств анализировали протестную активность. В том числе, блокировку транспортных путей, использование незаконной атрибутики, распространение информации в Telegram-каналах. Все эти события и явления заставили подвергнуть Уголовное законодательство комплексному пересмотру.
"Это большой пласт проблем. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы обеспечить общественную безопасность с учетом практики последнего года", – сказал Игорь Сергеенко, его цитирует
Он отметил, что ряд мер направлен на усиление защиты тех сотрудников, которые обеспечивают эту безопасность, – сотрудников МВД, госаппарата, военнослужащих.
По славам Сергеенко, из Уголовного кодекса исчезнут отдельные составы преступлений, которые в настоящий момент не работают или по ним невозможно привлечь виновных к административной ответственности. При этом сохраниться правовой баланс, когда на некоторые вопросы необходимо реагировать остро: ответственность по некоторым статьям серьезно ужесточена. Одновременно за другие – более лояльное наказание.
"С одной стороны, по отдельным составам введены новые статьи, которые будут усиливать уголовную ответственность за нарушения, в том числе законов о массовых мероприятиях. А по части статей ответственность будет смягчена", – пояснил Игорь Сергеенко.
В числе новшеств предложено позволить судам самостоятельно выбирать меру и вид наказания. Такой механизм даст возможность для избрания более гибкого решения при вынесении окончательного вердикта. Можно станет трактовать некоторые действия свободнее и менее формально.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это в первую очередь замену тех наказаний, где предусмотрено лишение свободы, на ограничение свободы", – пояснил руководитель Администрации президента.
С учетом международного опыта предлагается усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов. Тем более, что накоплен огромный и многосторонний мировой опыт, а также уточнить понятия ущерба "значительный", "крупный" и "особо крупный размер".
Один из законопроектов введет запрет на недопущение реабилитации нацизма. Подготовка этого документа была начата еще в прошлом году. В качестве передового, был использован опыт России. В нормативный акт внесены меры по профилактике, а также оговариваются мероприятия по идеологической работе.
"В целом все участники совещания подходы к изменению законодательства одобрили. Высказаны отдельные замечания, которые будут учтены в ходе доработки. Главой государства поставлена задача, чтобы все было учтено, исходило от практики и так, чтобы наши граждане узнали об этом заранее – о законах, которые будут приняты, какая ответственность будет вводиться по тем или иным статьям", – подытожил Игорь Сергеенко.
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Подготовлены поправки в законы, которые позволят дополнительно укрепить безопасность сотрудников силовых и государственных органов.
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