В Пружанах 20-летнюю девушку осудили за вовлечение подруги в проституцию

Источник материала: Tut.by

15 марта в Пружанах вынесли приговор 20-летней девушке, которую обвиняли в вовлечении подруги в занятие проституцией . Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, сообщает суд .

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По версии следствия, обвиняемая предложила своей знакомой из Ивацевичей подработать девушкой по вызову. Клиентов для подруги она искала через сайты знакомств. Услуга стоила 50 рублей. При этом половину она забирала себе.

Девушку признали виновной и назначили 5 лет лишения свободы с отсрочкой на три года и штрафом в размере 4350 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.