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Генпрокуратура хочет дать больше власти силовикам в борьбе с экстремизмом

18.03.2021 16:25 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По поручению Александра Лукашенко Генпрокуратура разработала новую редакцию закона «О противодействии экстремизму». Она предполагает расширение полномочий органов внутренних дел и госбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В заявлении пресс-службы говорится, что закон разрабатывался Генпрокуратурой совместно с заинтересованными органами, чтобы «придать работе правоохранительных и иных органов более системный и целенаправленный характер».

Согласно нововведениям, органы внутренних дел и госбезопасности смогут признавать группы граждан экстремистскими формированиями и запрещать их деятельность. А также силовики смогут выносить предписания учредителям, руководителям организаций и ИП, если не найдут основания для привлечения их к уголовной ответственности.

В данном случае, невыполнение требований или повторное получение предписания (в течение года) – повод для ликвидации организации или ИП. После такой ликвидации любые участники формирования не смогут учреждать организации и СМИ в течение 5 лет.

Дела по признанию групп экстремистскими и их ликвидации будут рассматриваться судом первоочередно (в течение месяца).

МВД составит перечень граждан и организаций причастных к экстремизму. Лица, осужденные за экстремистскую деятельность, тоже попадут в данный список. Им будет запрещено заниматься отдельными видами деятельности (например, педагогической, издательской, связанной с оборотом наркотиков и так далее).

Иностранцам, замешанным в экстремизме, будет запрещен въезд в Беларусь, а белорусов будут лишать гражданства.

Под понятие «экстремистские материалы» будет отнесена не только информационная продукция, но и символика с атрибутикой, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды. 

Генпрокуратура, прокуроры областей и Минска получат право ограничить интернет-ресурс или сетевое издание, если оно пропагандирует войну и экстремизм или распространяет информацию, способную «нанести вред национальным интересам Беларуси».

Изменения коснутся и Трудового кодекса: будет введен «запрет на выдвижение политтребований при проведении забастовки», а соответствующее решение суда будет подлежать немедленному исполнению. 

За что будут привлекать к уголовной ответственности

Будут расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремизм (особенно в отношении силовиков). Будет усилена ответственность за сопротивление сотрудникам ОВД и применение к ним насилия. Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти. 

Введут уголовную ответственность за сбор или распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан (повышенная ответственность – за такие действия относительно силовиков).

«Впервые вводится ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности», - сообщает Генпрокуратура.

Будет введена уголовная ответственность за публичное «распространение заведомо ложных сведений» относительно положения в Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов госвласти и управления, дискредитирующих Беларусь».

Также уголовные дела будут заводиться за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

«Очевидно, что предлагаемые меры дадут правоохранительным органам новые инструменты в борьбе с экстремизмом, позволят обеспечить общественную безопасность, будут способствовать предупреждению правонарушений и преступлений, поддержанию правопорядка в обществе», - резюмировали в Генпрокуратуре.

Напомним, с августа 2020 года в Беларуси было возбуждено 2407 уголовных дел «экстремистской направленности». 

 
Теги: Минск
 
 
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По поручению Александра Лукашенко Генпрокуратура разработала новую редакцию закона «О противодействии экстремизму». Она предполагает расширение полномочий...
 
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