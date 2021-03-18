СК ищет неизвестного, получившего доступ к почте Давыдько. Тут же завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет оперативно отреагировал на заявление Геннадия Давыдько о взломе его почты и возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По данным следствия, 17 марта этого года неизвестные осуществиили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику, владельцем которого является депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Далее от имени указанного лица они разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию, — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусматривается до двух лет лишения свободы.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, в среду утром независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. В комментарии TUT.BY Давыдько заявил , что его почту взломали — и от его имени рассылают такие письма.