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Лукашенко едет в Гродно. Посмотрели, как там готовятся его встречать

18.03.2021 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно завтра, 19 марта, ждут Александра Лукашенко. Говорят, он посетит «Молочный мир», а также заедет в Обухово. Во всяком случае, активная подготовка к визиту идет на БЛК, около молокозавода, а также на улице Горького и в агрогородке рядом с областным центром.

TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к приезду Лукашенко.







Около «Молочного мира» и агрогородка Обухово уже несколько дней идут подготовительные работы. Убирают и чистят улицы и в Гродно. Так, много рабочих на улице Горького, на бульваре Ленинского Комсомола и в непосредственной близости к молокозаводу. Там поливают кусты и обрезают деревья. На улице Горького на одном из домов обновляют балконы.



Последний раз Александр Лукашенко был в Гродно 22 августа. Тогда он выступил на митинге, который проходил на площади Ленина и собрал около 7 тысяч человек.
До августовского митинга он посещал областной центр 15 июня 2020-го.




А до прошлого года Лукашенко за всю историю своего президентства всего несколько раз приезжал в областной центр.

Так, первый раз он приехал в город в 2001 году — на похороны губернатора Гродненской области Александра Дубко.

Потом, в 2004-м, побывал на открытии комплекса памяти воинов-пограничников, которые погибли в первые дни войны.

В 2013 году он вместе с президентом России Владимиром Путиным был на учениях «Запад-2013» на Гожском полигоне, однако до самого Гродно не доехал.

В следующий раз Лукашенко появился в Гродно только через 10 лет — 14 ноября 2014 года. Тогда он посетил Гродненскую ГЭС и провел совещание в облисполкоме.

Приезжал Лукашенко в Гродно и осенью 2018 года. Тогда он пообщался со студентами ГрГУ.

 
Теги: Гродно
 
 
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Активная подготовка к визиту идет на БЛК, около молокозавода, а также на улице Горького и в агрогородке рядом с областным центром.
 
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