Война – шок-контент? Почему YouTube скрыл фильм о Ржеве от детей?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Введение возрастных ограничений на показ фильма "Ржев. 500 дней в огне" со стороны видеохостинга YouTube политолог Вадим Гигин считает цензурой на подвиг.

Картина рассказывает о трагической битве подо Ржевом, в которой в годы Великой Отечественной войны погибли более миллиона человек. Под патронатом Союзного государства был создан Ржевский мемориал советскому солдату. Премьера фильма состоялась 23 февраля, а после его выставили на официальном канале "БелРос" в YouTube. Его посмотрели уже более 80 тысяч раз.

Видеохостинг YouTube требует устанавливать возрастную маркировку "18+" для видеоконтента, содержащего среди прочего сцены насилия, "шокирующие и отталкивающие сцены", однако Гигин считает, что в данном случае проблема не шокирующих кадрах.

"Можно было бы согласиться, что к фильму есть чисто технические претензии, если бы не было характерной тенденции. Мы видим, что крупные сети, которые принадлежат частному владельцу, удаляют информации, которая не соответствует их критериям. Случаев много, самый скандальный – блокировка соцсетей президента Трампа. То же самое происходит в Беларуси с аккаунтами пользователей, поддерживающих действующую власть, конфликты возникают и с правительственными организациями", – рассуждает Гигин.

Он признает, что хотел бы верить: " такие святые темы, как война, не тронут".

"Этот фильм – важный индикатор, проведена красная черта. Корпорациями вводится цензура на подвиг, на историческую память, на наше понимание того, что происходило в прошлом", – считает политолог.

Предвзятость или правила YouTube?

Если автор не установил возрастное ограничение на видео, сервис может сделать это самостоятельно – например, если поступит жалоба от пользователей. Отменить такое ограничение нельзя.

В фильме о Ржеве содержатся кадры военной хроники, которые могут шокировать зрителя – видеосъемка погибших солдат, которые на несколько секунд появляется на экране. Гигин уверен – невозможно показать ужасы войны, не включив в фильм военную хронику.

Пойдут ли авторы картины на то, чтобы вырезать из нее несколько шокирующих кадров и таким образом обойти ограничение?

"Не я принимаю решение, а руководство телеканала. Но, с моей точки зрения, кадров, которые нарушают общественную мораль, там нет. Невозможно рассказывать о войне без кадров войны, все антифашистское движение основано на том, чтобы рассказывать правду о преступлениях. Яркий пример – фильм об ужасах нацистских концлагерей", – поясняет Гигин.

Он признает, что мог бы согласиться с позицией видеохостинга, если бы YouTube не был заполнен идентичными фильмами – с другой позицией. И потому на идеологические, творческие компромиссы создатели фильма идти не должны, убежден Гигин.

"Я видел этот фильм, там речь идет об ужасах войны, и ужасы войны – это не расчлененка и не какое-то кровавое месиво, это история, рассказанная в том числе с участием очевидцев. Цель – показать, что война, это ужасный феномен, которого нужно избегать", – аргументирует собеседник Sputnik.