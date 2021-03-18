Злаки набирают все большую популярность в садах. Знакомьтесь, мискантус китайский

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Злаки набирают все большую популярность в садах. Зимой они выглядят очень необычно. Мискантус китайский - многолетнее растение высотой от 1 до 2 метров. Отличается неприхотливостью и выносливостью. Метелки мискантуса сохраняются всю зиму, вплоть до весны. Ближе к весне необходимо произвести "стрижку" растения, после обрезки от пышного куста останутся пенечки высотой 10-15 см. Пушистыми колосками мискантус порадует ближе к лету, просыпается он довольно поздно. Пик его красоты - осень и зима.