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Устранить критическую ямочность в Минской области планируют к 1 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для ремонта трасс в Минской области используют специальную смесь Нестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активно идет ямочной ремонт. Почти 4000 квадратных метров покрытия...

Нестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активноПочти 4000 квадратных метров покрытия необходимо заменить после суровой зимы. Специальная мобильная асфальтовая смесь не теряет своих качеств и при перепадах температур. Ее активно используют для ликвидации выбоин.После этого дорожники займутся очисткой от мусора обочин и восстановлением разметки.