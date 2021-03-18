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Для ремонта трасс в Минской области используют специальную смесь
18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активно
Устранить критическую ямочность в Минской области планируют к 1 апреляПосле этого дорожники займутся очисткой от мусора обочин и восстановлением разметки.
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Нестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активно идет ямочной ремонт. Почти 4000 квадратных метров покрытия...
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