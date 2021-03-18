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Для ремонта трасс в Минской области используют специальную смесь

18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активно идет ямочной ремонт. Почти 4000 квадратных метров покрытия необходимо заменить после суровой зимы. Специальная мобильная асфальтовая смесь не теряет своих качеств и при перепадах температур. Ее активно используют для ликвидации выбоин. 
 

Устранить критическую ямочность в Минской области планируют к 1 апреля

После этого дорожники займутся очисткой от мусора обочин и восстановлением разметки.

 
 
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Нестабильная погода не основание останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас активно идет ямочной ремонт. Почти 4000 квадратных метров покрытия...
 
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