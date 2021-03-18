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Сберечь мир и порядок в стране. Совещание во Дворце Независимости

18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце Независимости. Как отметил  Александр Лукашенко,  в данном направлении необходима корректировка,  тем более есть запрос со стороны граждан.  Сохранить улицы городов в спокойствии,  а также сберечь мир и порядок в стране.  Время нелегкое,  но это нужно сделать, причем только по букве закона

Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов

Отдельно коснулись и ответственности за угрозы в соцсетях  и слив личных данных силовиков, журналистов и политиков.  Также глава государства поинтересовался,  какие механизмы предусмотрены для борьбы с экстремизмом и героизацией нацизма. Сегодня многие страны озаботились подобной проблемой,  Беларусь в том числе.

Совместная работа нескольких ведомств -   это около десяти новых законопроектов

Изменения ожидают и Уголовный  кодекс,  часть статей будет упразднена,  а некоторые  пересмотрены. Об этом уже рассказал по итогам совещания глава Администрации Президента  Игорь Сергеенко.

Пересмотрят и работу адвокатов

Этот правовой институт  также нуждается в доработке. Ведь прошлый год показал, что   далеко не все юристы работают без нарушений закона. Подробности совещания  в следующих выпусках.

 
 
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Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце...
 
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