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Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов

Совместная работа нескольких ведомств - это около десяти новых законопроектов

Пересмотрят и работу адвокатов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сберечь мир и порядок в стране. Совещание во Дворце Независимости Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце...

Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.. Как отметил Александр Лукашенко, в данном направлении необходима корректировка, тем более есть запрос со стороны граждан. Сохранить улицы городов в спокойствии, а также сберечь мир и порядок в стране. Время нелегкое, но это нужно сделать, причем только по букве законаОтдельно коснулись и ответственности за угрозы в соцсетях и слив личных данных силовиков, журналистов и политиков. Также глава государства поинтересовался, какие механизмы предусмотрены для борьбы с экстремизмом и героизацией нацизма. Сегодня многие страны озаботились подобной проблемой, Беларусь в том числе.Изменения ожидают и Уголовный кодекс, часть статей будет упразднена, а некоторые пересмотрены. Об этом уже рассказал по итогам совещания глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.Этот правовой институт также нуждается в доработке. Ведь прошлый год показал, что далеко не все юристы работают без нарушений закона. Подробности совещания в следующих выпусках.