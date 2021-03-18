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Сберечь мир и порядок в стране. Совещание во Дворце Независимости
18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.
Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актовОтдельно коснулись и ответственности за угрозы в соцсетях и слив личных данных силовиков, журналистов и политиков. Также глава государства поинтересовался, какие механизмы предусмотрены для борьбы с экстремизмом и героизацией нацизма. Сегодня многие страны озаботились подобной проблемой, Беларусь в том числе.
Совместная работа нескольких ведомств - это около десяти новых законопроектовИзменения ожидают и Уголовный кодекс, часть статей будет упразднена, а некоторые пересмотрены. Об этом уже рассказал по итогам совещания глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
Пересмотрят и работу адвокатовЭтот правовой институт также нуждается в доработке. Ведь прошлый год показал, что далеко не все юристы работают без нарушений закона. Подробности совещания в следующих выпусках.
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Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце...
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