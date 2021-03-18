Путешествуем по Беларуси. Давид-Городок

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Давид-Городок возник в конце XI или начале XII веков и был основан князем Давидом Игоревичем, к имени которого некоторые историки добавляют прозвище Буйный. И не случайно. Он был сыном Игоря Ярославича, княжившего во Владимире-на-Волыни и недолго задержавшегося на этом свете. И княжич Давид, лишившись отца, с ранних лет не знал родительской ласки да и княжеского удела не получил. Это определило его жестокий характер: он стремился во что бы то ни стало вернуть себе отцовские владения - Владимиро-Волынское княжество - и не останавливался на этом пути ни перед чем. На его счету убийства, предательства, заговоры. Именно этот человек и считается основателем города, названного сначала просто Городком. Позже, в ХV столетии, его стали именовать Городок Давидов, а с начала ХVІІ века - Давид-Городок.







До 1961 года Давид-Городок являлся центром Столинского района

Потом этот статус потерял. Сегодня население Давид-Городка составляет чуть меньше 6 тысяч жителей. На главной городской площади возвышается бронзовая фигура князя Давида. Ее торжественно установили в год празднования 900-летия Давид-Городка, а сама площадь получила имя князя. Бронзовый герой своим копьем в правой руке показывает на Замковую гору, дабы напомнить потомкам, откуда пошел город Давидов.









На Замковой горе можно увидеть памятный камень с надписью: "Отсюда есть пошел Городок Давыда. ХІІ век". Камень поставлен тут неспроста. В 1936 году на горе случился крупный пожар - сгорела дотла стоявшая на ней Воскресенская церковь. И тогда жители, решив отстроить церковь заново, начали рыть котлован под фундамент будущего храма и наткнулись на древние погребения. Раскопки приоткрыли завесу тайны над древней историей города. Были вскрыты настилы улиц, раскопаны жилые постройки, найдены предметы труда, украшения. Через 30 лет, в 1960-х годах, археологи продолжили свои поиски, но исследовали лишь незначительную часть Замковой горы.





На укрепленном городище сначала появился деревянный Верхний замок, а затем у подножия горы с конца ХVІ века - Нижний замок. Замковая гора укреплялась на протяжении нескольких столетий и в ХVІІ веке обрела особенно внушительный вид. Но почти сразу началась русско-польская война 1654-1667 годов, за время которой замчище пережило немало: тут поднимали свои штандарты и запорожские казаки, и войска гетмана Януша Радзивилла, и российские стрельцы. После этих бурных событий замковая гора пришла в упадок, и Радзивиллы превратили ее в административный центр города. С годами Замчище окончательно утратило свой воинственный облик: оплыли земляные валы, исчезли оборонительные ограждения, сгнили башни. Ничего не осталось и от радзивилловского дворца на Замковой горе. А на месте Нижнего замка появилась улица Замковая, на которой до наших дней сохранилось немало интересных деревянных домов.





Георгиевская или Юрьевская церковь - древнейший памятник Давид-Городка

Она расположена на старом городском кладбище с немалым количеством каменных надгробий - по форме совершенно удивительных. Например, "дерево с обрубленными ветками". Такие кресты ставили последним представителям рода. Георгиевская церковь - памятник деревянного зодчества. Была построена во второй половине ХVІІ века. Храм выглядит очень аскетичным: он практически не декорирован снаружи, а единственное богатое украшение внутри - резной иконостас, выполненный в 1751 году в стиле барокко неизвестным мастером.

Прежде тут была еще одна достопримечательность - уникальные Царские врата. Но в советское время их вывезли в Минск, и сегодня они хранятся в Национальном историческом музее Беларуси.

Службы в храме проходят дважды в год

Службы здесь проходят 2 раза в году: на Юрьев день и на Покров. Если вас интересует культовая архитектура, загляните еще в Казанскую церковь и костел. Оба здания находятся недалеко от центральной площади Давид-Городка.