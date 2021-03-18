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Согласно подписанному документу, Польша оставляла за собой оккупированные территории западной Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 100 лет со дня подписания Рижского мирного договора Кто и зачем делил белорусскую землю в прошлом веке? Как наш народ противостоял полонизации? И почему Рижский договор - черная страница в истории Беларуси. Эти темы...

Кто и зачем делил белорусскую землю в прошлом веке? Как наш народ противостоял полонизации? И почему Рижский договор - черная страница в истории Беларуси. Эти темы сегодня - в 100-летие со дня подписания исторического документа на международной конференции - обсуждают ученые и политологи.На 18 лет наша земля и народ оказались под оккупацией. Закрывались белорусские школы, более половины православных церквей использовались как костелы. Жестко подавлялось любое инакомыслие. В целом Беларусь рассматривалась как аграрный придаток Польши с низким уровнем жизни и дешевой рабочей силы.Датой воссоединение белорусского народа принято считать 17 сентября 1939 года, когда Красная армия начала освободительный поход - пришла в Западную Беларусь.