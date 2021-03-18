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Задержан участник массовых беспорядков в Бресте
18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадержан безработный 37-летний житель Бреста, который во время массовых беспорядков в августе прошлого года на проспекте Машерова бросал камни и бутылки в правоохранителей, оказывая тем самым активное сопротивление. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Сейчас его признали подозреваемым по уголовному делу за участие в массовых беспорядках. Фигурант находится в СИЗО.
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Задержан безработный 37-летний житель Бреста, который во время массовых беспорядков в августе прошлого года на проспекте Машерова бросал камни и бутылки в...
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