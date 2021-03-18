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Активисты общественных организаций поклонились памяти погибших и героев деревни Красница
18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНавели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила
Всего в Могилевской области за годы Великой Отечественной фашисты сожгли 112 деревень. В их честь установлено 26 знаков памяти, обелисков и мемориалов.
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Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила участь Хатыни. 17 июля 1942 года фашисты сожгли...
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