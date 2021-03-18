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Активисты общественных организаций поклонились памяти погибших и героев деревни Красница

18.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила участь Хатыни. 17  июля 1942  года фашисты сожгли заживо свыше 800 жителей. Поклониться памяти погибших и героев  (мемориал за эти годы дополнился братскими захоронениями красноармейцев) пришли активисты общественных организаций. 
Всего в Могилевской области за годы Великой Отечественной  фашисты сожгли 112 деревень.  В их честь установлено 26 знаков памяти, обелисков и мемориалов.

 
 
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Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила участь Хатыни. 17  июля 1942  года фашисты сожгли...
 
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