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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активисты общественных организаций поклонились памяти погибших и героев деревни Красница Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила участь Хатыни. 17 июля 1942 года фашисты сожгли...

Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила. 17 июля 1942 года фашисты сожгли заживо свыше 800 жителей. Поклониться памяти погибших и героев (мемориал за эти годы дополнился братскими захоронениями красноармейцев) пришли активисты общественных организаций.Всего в Могилевской области за годы Великой Отечественной фашисты сожгли 112 деревень. В их честь установлено 26 знаков памяти, обелисков и мемориалов.