Источник материала: Tut.by

Прошлым летом Гомель, как и другие белорусские города, массово выходил на акции протеста. Для выражения несогласия с происходящим в стране гомельчане выбрали площадку у цирка. Там еще до выборов выстраивались цепи солидарности, там же протестующих разгонял ОМОН, туда с цветами приходили женщины, потом — врачи, потом — снова ОМОН. Основными свидетелями тех событий поневоле стали жильцы домов, расположенных напротив. Им не нужно было следить за происходящим в интернете: вся картина разворачивалась прямо под окнами. TUT.BY поговорил с ними и узнал, как они переживали те дни.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Четырехэтажки № 38 и 40 по улице Советской построены еще в середине 50-х годов прошлого века. Несмотря на то, что они расположены в самом центре Гомеля, дворы здесь на удивление тихие. Многие из местных живут здесь всю жизнь и такого августа, признаются, не припомнят.





— Как мы пережили? Это был кошмар. Машины без устали сигналят, люди кричат, — недовольно рассказывает местный житель 60 лет. — Еле дожидался выходных, чтобы уехать на дачу. И что они хотели показать, протестуны эти, что их не устраивало?

А вот его соседка, представившаяся Натальей, рассуждает иначе. Женщина уже на пенсии и говорит, что несмотря на то, что ее окна выходят прямо на площадку у цирка, к шуму в августе она относилась с пониманием: признается, поддерживала вышедших людей.

— Я всегда была вне политики, ни за кого не голосовала, всех вычеркивала, потому что что толку? В 38-м доме начальники большие живут, так и ремонт им сделали, а у нас одни пенсионеры, поэтому и так сойдет? Все разваливается.

Но да ладно, не о ЖКХ речь. Наталья рассказывает, что после августа у нее испортились отношения с некоторыми соседями по подъезду.

— Я возмущена тем, что творится в стране, как людей обманули. За что сажают, бьют за что? Об этом и говорю, а несколько соседок аж из себя выходят: «Чего тебе не хватает? Ты пенсию получаешь, еще и работать можешь». Я ей объясняю: «Я оттого и работаю, что не хватает». Мы всю жизнь пропахали — и что имеем? А молодые? Вообще непонятно как живут с такими ценами и зарплатами.





Молодая мама, жительница этого дома, говорит, что очень удивлялась тому, что видела в августе из окна своей квартиры.

— Я не выходила к протестующим, но я за них, за перемены.

Больше поговорить нам не удалось: в прихожей появился муж женщины и попросил ее закрыть дверь.





Жительница другой квартиры, Катерина, говорит, что изначально была на стороне протестующих, но потом поменяла свое мнение.

— Почему? Майдана не хотелось, — пожимает плечами молодая женщина. — Все у нас прямо под окнами детской происходило — и было очень страшно. Лучше бы этого всего не было.





Больше в доме № 40 на тему августовских событий никто беседовать не захотел. Некоторые говорили честно: боимся.

— Я на стороне протестующих и все мои родные. Я бы очень хотел вам много интересного рассказать, но не могу. Мне 50, и стыдно признаться, но я боюсь за свои высказывания потерять работу. Извините, — оправдывается мужчина — и закрывает дверь.





Ну а мы идем к дому № 38. У подъезда встречаем Владимира. Из его окон видна лишь часть площадки у цирка, но, говорит, в августе ему и этого хватило.

— Это было жутко — бусы, автозаки, крики. Страшно! Но в то же время я удивился нашим людям. Такое количество вышло! И знаете, их бы не было, если бы все было честно и справедливо. Ну «нарисовали» 82%, все возмутились — ну сделайте повторные выборы, пересчет голосов, только честные. Покажет, что 60−65% победы у того человека, который якобы победил? Я буду уважать мнение большинства, хоть и останусь при своей точке зрения.





Ирина с мужем на вопрос о том, как отнеслись к происходившему в августе за окном, отвечают вопросом.

— А как может к этому отнестись нормальный человек, который видит, как избивают его народ? Мы же все всё видели. Людей выхватывали из толпы, они падали, их били. Мы тогда «жили» на балконе, многое видели… Только, пожалуйста, не фотографируйте. Я боюсь. Вы же видите, что происходит.





Ирина вспоминает: да, было шумно, но, говорит, лично она готова была терпеть и полгода, лишь бы что-то изменилось и людей наконец услышали.

В радикализацию протеста она не верит.

— Я не видела агрессии со стороны протестующих. Да какая агрессия? Нам на двери по всему подъезду вешали конфетки с записочками: «Приносим извинения за шум». Вот такие у нас «радикалы».



