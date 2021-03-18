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В Минске появились билборды с «протестными» фотографиями
18.03.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В разных точках Минска заметили рекламные щиты с коллажами из «протестных» фото и видовых снимков города.
Необычные рекламные щиты увидели возле завода «Атлант», в районе бывшего аэропорта Минск-1, на проспекте Независимости в Уручье и на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Космонавтов, а также в Каменной Горке.
На баннерах этой серии написан лозунг «Ломать — не строить». С видами Минска сравнивают фото, которые, вероятно, должны символизировать протесты. Среди последних — камни на проезжей части или парень, разрисовывающий столб.
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В разных точках Минска заметили рекламные щиты с коллажами из «протестных» фото и видовых снимков города.
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