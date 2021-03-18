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В костеле в Новолукомле неизвестные исписали нецензурными словами алтарь

18.03.2021 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новолукомле неизвестные нанесли оскорбительные надписи в алтаре в костеле Святой Марии Магдалены. Ведется проверка, сообщает портал catholicnews.by.

Фото: catholicnews.by

Инцидент произошел около часа ночи 18 марта. Неизвестные забрались в костел и нанесли черной краской надписи в ​​алтаре.

Шум в здании услышал настоятель. Он попытался выяснить, что происходит, но вандалы скрылись.

Kсендз позвонил в милицию. Следователи работали до утра, отмечает catholicnews.by.

«Курия Витебской епархии решительно осуждает акт вандализма в костеле в Новолукомле. Мы призываем злоумышленников покаяться», — отмечается в сообщении.

 
 
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Инцидент произошел около часа ночи 18 марта. Неизвестные люди забрались в костел и нанесли черной краской оскорбительные слова в алтаре.
 
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