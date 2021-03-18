Минюст хочет пересмотреть права адвокатов – что изменится?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Некоторым адвокатам могут запретить работать с административными и уголовными делами, а возможность осуществлять адвокатскую деятельность по всем направлениям оставить только для специалистов, оказывающих услуги в рамках бюро, сообщил глава Минюста Олег Слижевский по итогам совещания с президентом Александром Лукашенко.

Пока что это предложение еще только рассматривается. Минюст подготовил проекты актов, которые призваны скорректировать законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельностью.

"Их цель – укрепление кадрового потенциала адвокатуры, укрепление принципа законности в работе адвокатов, повышение качества и доступности адвокатской деятельности", – пояснил необходимость корректировок Слижевский.

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Уголовка – не для каждого?

По словам Слижевского, адвокаты порой ради одного случая берутся за административный или уголовный процесс, несмотря на то, что прежде работали в сферах хозяйственного, экономического права.

Министр поясняет, что адвокаты порой "не ориентируются в этом процессе и, по сути, нарушают нормы процессуального законодательства". Это сказывается на авторитете адвокатуры, возникают нарекания со стороны граждан и судов.

Пока неясно, как именно Минюст собирается работать с этой проблемой. Однако рассматривается возможность запретить адвокатам, которые работают в бюро или индивидуально, оказывать услуги в рамках уголовного процесса. Они смогут работать только с гражданскими и экономическими делами.

По всем направлениям оказывать услуги смогут только адвокаты, работающие в юридических консультациях. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

"Это тот вопрос, который в течение ближайших дней будет прорабатываться, и будет внесено окончательное предложение. Основной тезис, что все адвокаты должны работать в одинаковых условиях", – сказал министр.

Послушные адвокаты

Слижевский считает, что адвокат как представитель юридической профессии должен показывать пример правопослушного поведения, а сам его статус предполагает "высокое уважение, почитание норм законодательства".

"Тем не менее отдельные адвокаты позволяют себе выходить за рамки полномочий, которые им предоставлены законодательством об адвокатуре, позволяют себе нарушать, преступать закон. Порой это делается грубо и демонстративно, что требует принципиальной оценки", – подчеркнул он.

По его мнению, органы адвокатского самоуправления не всегда реагируют должным образом. Поэтому в новый законопроект включили норму, которая упраздняет дисциплинарные комиссии. А рассматривать случаи, требующие ответственности адвокатов, будут советы коллегии адвокатов.

"Это тоже коллегиальные органы управления, состоящие из адвокатов", – пояснил Слижевский.

Можно без стажа

Несколько лет назад в законодательство ввели норму, согласно которой желающие работать адвокатом должен иметь обязательный стаж работы по юридической специальности. Теперь эту норму хотят упразднить. Мотив – недостаточный приток кадров в адвокатуру. А те, кто все же приходят работать адвокатами, имеют недостаточный уровень.

"И мы это видим по проценту положительной сдачи квалификационного экзамена", – пояснил Слижевский.

В Минюсте рассчитывают, что, упразднив обязательный трехлетний стаж для обращения за стажировкой и получением лицензии адвокатов, получат приток выпускников-отличников.

"Это даст возможность обеспечить приток хороших выпускников юридических вузов в адвокатуру, естественно, с прохождением стажировки и последующей успешной сдачей экзамена", – сказал Слижевский.

Порядок прохождения экзамена и вступления в адвокатуру упростят для тех, у кого есть значительный опыт работы в судах, правоохранительной системе и органах юстиции.

Кому бесплатно?

В Минюсте также хотят повысить доступность и качество адвокатских услуг и предлагают расширить перечень вопросов, с которыми можно обратиться за бесплатной юридической помощью. В таком случае ее будут оказывать за счет коллегии адвокатов. Речь идет главным образом об обращении малоимущих категорий граждан.