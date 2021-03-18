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В деревне Вышково благоустраивали мемориалы и обелиски, убирали территорию
18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Минском районе добровольцы решили уделить внимание деревне Вышково. Здесь находится братская могила. Активисты общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные жители благоустраивали мемориалы и обелиски, убирали территорию.
В братской могиле похоронено 190 жителей деревни. Их фашистско-немецкие захватчики расстреляли в 1943 году. Памятник установили только через 20 лет.
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Сегодня в Минском районе добровольцы решили уделить внимание деревне Вышково. Здесь находится братская могила. Активисты общественных организаций, волонтеры и...
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