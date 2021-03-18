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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В деревне Вышково благоустраивали мемориалы и обелиски, убирали территорию Сегодня в Минском районе добровольцы решили уделить внимание деревне Вышково. Здесь находится братская могила. Активисты общественных организаций, волонтеры и...

Сегодня в Минском районе добровольцы решили уделить внимание деревне Вышково. Здесь находится братская могила. Активисты общественных организаций, волонтеры и просто неравнодушные жители благоустраивали мемориалы и обелиски, убирали территорию.В братской могиле похоронено 190 жителей деревни. Их фашистско-немецкие захватчики расстреляли в 1943 году. Памятник установили только через 20 лет.