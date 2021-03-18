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Живая изгородь. Вечнозеленые тисы как альтернатива туям

18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многие опасаются сажать живые изгороди из тиса, считают, что они выгорают и любят только рассеянный свет. Но на самом деле тисы могут расти как на солнце, так и в полутени. Стоит отметить, что в полутени им растется более комфортно. Можно выбирать такие сорта тиса, которые подходят по морозостойкости для белорусского климата. Например, тис средний "хикси" с длинными густоразветвленными ветвями. "Хикси" - лучший сорт тиса для живой изгороди, выдерживает морозы до минус 30. Прирост у кустарника всего 10 см в год. К десяти годам тис "хикси" вырастает до 3 метров.

Живая изгородь. Вечнозеленые тисы как альтернатива туям

Тис ягодный "фастигиата робуста" сохраняет форму узкой колонны, морозостойкость до минус 23 градусов. Ложнощитовка - опасный для тиса вредитель. Поврежденные ею растения желтеют, неправильно развиваются, а листья часто опадают. Помимо того что щитовка поражает тис, она приносит с собой сопутствующие заболевания растений.

Живая изгородь. Вечнозеленые тисы как альтернатива туям

 
 
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Многие опасаются сажать живые изгороди из тиса, считают, что они выгорают и любят только рассеянный свет. Но на самом деле тисы могут расти как на солнце, так и в...
 
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