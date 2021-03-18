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Викторины и квесты для юных пешеходов

18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профилактические мероприятия будут продолжаться  до конца недели

Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции столицы во время профилактической акции "Пешеход"  напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Для школьников  - в виде занимательных викторин и квестов. Так, в 67-и школе Московского района столицы инспекторы ГАИ провели интерактивные занятия по знанию правил дорожного движения.  Экзаменаторы проверяли скорость, внимательность и смышленость учеников.
Усилен контроль на дорогах,  профилактические мероприятия будут продолжаться  до конца недели.

 
 
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Профилактические мероприятия будут продолжаться  до конца недели Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции...
 
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