|
Викторины и квесты для юных пешеходов
18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Профилактические мероприятия будут продолжаться до конца неделиУроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции столицы во время профилактической
Усилен контроль на дорогах, профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)