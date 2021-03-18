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Профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Викторины и квесты для юных пешеходов Профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции...

Уроки безопасности для юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции столицы во время профилактическойнапоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Для школьников - в виде занимательных викторин и квестов. Так, в 67-и школе Московского района столицы инспекторы ГАИ провели интерактивные занятия по знанию правил дорожного движения. Экзаменаторы проверяли скорость, внимательность и смышленость учеников.Усилен контроль на дорогах, профилактические мероприятия будут продолжаться до конца недели.