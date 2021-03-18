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Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах

Безопасность на столичных акваториях сейчас контролируют две такие "Пираньи"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опасная ситуация на водоемах: непрочный лед Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах Из-за частой смены минуса на плюс снизилась толщина льда. При этом хрупкое кристаллическое покрытие не...

. При этом хрупкое кристаллическое покрытие не останавливает некоторых любителей рыбной ловли. Спасатели фиксируют все больше случаев, когда люди идут под воду. Чтобы предотвратить статистику по чрезвычайным ситуациям, сотрудники ОСВОДа увеличили число профилактических рейдов. Советуют вообще отказаться от выхода на лед.- А насколько быстро она может приехать на помощь? Какая скорость, технические параметры?Для сравнения, если рыбак провалился под лед в километре от берега, дорога к нему займет около 6 минут. На такой же аэролодке - всего 1.