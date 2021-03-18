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Опасная ситуация на водоемах: непрочный лед
18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Тем рискованным рыбакам, которые выходят на лед, просьба надеть жилет, это как минимум, иметь при себе спасательную веревку, альпенштоки должны быть. А вообще лучше не выходить… Проводим интенсивную работу по профилактике - это рейды, обходы. Благодаря аэролодкам делаем обходы. Они мобильные, погрузили в любую точку Минска и поехали, сняли, провели беседы".
Василий Розганов, начальник спасательной станции "Дрозды" Минской городской организации ОСВОД: "В настоящее время, когда лед достаточно обманчивый и много промоин, не везде можно добраться пешком или на лодке. Поэтому для спасения людей и предназначена эта техника.
- А насколько быстро она может приехать на помощь? Какая скорость, технические параметры?
Вообще данная "Пиранья" развивает скорость до 150 км/ч. Поэтому максимально быстро мы можем приехать на место и оказать помощь людям".
Безопасность на столичных акваториях сейчас контролируют две такие "Пираньи"Для сравнения, если рыбак провалился под лед в километре от берега, дорога к нему займет около 6 минут. На такой же аэролодке - всего 1.
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Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах Из-за частой смены минуса на плюс снизилась толщина льда. При этом хрупкое кристаллическое покрытие не...
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