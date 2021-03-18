ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опасная ситуация на водоемах: непрочный лед

18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах

Из-за частой смены минуса на плюс снизилась толщина льда. При этом хрупкое кристаллическое покрытие не останавливает некоторых любителей рыбной ловли. Спасатели фиксируют все больше случаев, когда люди идут под воду. Чтобы предотвратить статистику по чрезвычайным ситуациям,  сотрудники ОСВОДа увеличили число профилактических рейдов. Советуют вообще отказаться от выхода на лед.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:  "Тем рискованным рыбакам, которые выходят на лед, просьба надеть жилет, это как минимум, иметь при себе спасательную веревку, альпенштоки должны быть. А вообще  лучше не выходить… Проводим интенсивную работу по профилактике - это рейды, обходы. Благодаря аэролодкам делаем обходы. Они мобильные, погрузили в любую точку Минска и поехали, сняли, провели беседы".

Василий Розганов,  начальник спасательной станции "Дрозды" Минской городской организации ОСВОД: "В настоящее время, когда лед достаточно обманчивый и много промоин, не везде можно добраться пешком или на лодке. Поэтому для спасения людей и предназначена эта техника. 
- А насколько быстро она может приехать на помощь? Какая скорость, технические параметры?
Вообще данная "Пиранья" развивает скорость до 150 км/ч. Поэтому максимально быстро мы можем приехать на место  и оказать помощь людям".

Безопасность на столичных акваториях сейчас контролируют две такие "Пираньи"

Для сравнения,  если рыбак провалился под лед в километре от берега,  дорога к нему займет около 6 минут. На такой же аэролодке - всего 1.

Читайте также:

Своевременная помощь спасла жизнь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные контрасты привели к опасной ситуации на водоемах Из-за частой смены минуса на плюс снизилась толщина льда. При этом хрупкое кристаллическое покрытие не...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пуля не разбирает, куда ей лететь». Первый замминистра внутренних дел приезжал к студентам БНТУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by