|
Прогноз погоды на 19 марта
18.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси. Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы.
Внимание!
19 марта (пятница) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Внимание! 19...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)