«У этих видео одна цель - устрашение». Могут ли силовики принуждать к «признаниям» на камеру?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси силовики регулярно публикуют видео с «признаниями» задержанных. Последний случай — сотрудник IT-компании на камеру рассказывает , как финансировал протесты и что айтишники этим занимаются, потому что «с жиру бесятся». В каких условиях было записано данное видео, пока неизвестно. Однако ранее МВД публиковало ролики, на которых задержанные кажутся избитыми , некоторые из них позже в судах и комментариях СМИ объясняли , что их вынудили выступить перед камерой. Мы спросили у юриста, могут ли силовики принуждать к таким «признаниям».

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Следует отметить, что практика записывать «признательные» показания на видео не новая. В 2018 году сотрудники милиции задержали подростка, который дал пощечину скульптуре городового, установленного через дорогу от здания Министерства внутренних дел. Милиционеры заставили парня на камеру попросить прощения у всех сотрудников и у скульптуры. Выяснилось, что идея записать ролик принадлежала лично министру, главой МВД тогда был Игорь Шуневич. На вопрос журналиста, зачем молодого человека заставили это сделать, министр заявил следующее:

— Затем. Парень принял адекватное решение (согласился попросить прощения на камеру. — Прим. TUT.BY). Он понес моральную ответственность, закон к нему не применялся. МВД не только охраняет правопорядок и защищает людей. Министерство в большой степени защищает институт нравственности в государстве.

Защита нравственности в законах не прописана, как и право требовать признаний и раскаяний на камеру, особенно в том, чего человек на самом деле не совершал. Но в 2020 году после задержаний на акциях протеста такие ролики стали периодически появляться, причем не только авторства МВД, но и пресс-службы Следственного комитета. Не всегда лица задержанных были скрыты на записях.

«Намерения выбить „признания“ казались серьезными, не было другого выхода»

8 ноября 2020 года во время воскресного марша в Минске был задержан айтишник Павел Кабуш. Видео с его участием вскоре распространили госСМИ. На нем молодой человек рассказывает, что пришел на акцию, чтобы забросать силовиков дымовыми шашками. Несмотря на довольно серьезное заявление, на следующий день молодой человек вышел на свободу, ему дали штраф за участие в несанкционированном митинге. Павел рассказал TUT.BY что «признание» на камеру сделал под давлением:

— Омоновец, который сидел на переднем сиденье, сказал что-то вроде: «Будешь говорить, что нам нужно, — все будет хорошо, отпустим». Так как намерения выбить из меня «признания» казались очень серьезными, не было другого выхода, как подыграть. Потом была та часть, которую показали на видео, но ее обрезали, полного сценария не вышло.

До этого, сразу после задержания, Павла, по его словам, несколько раз ударили в служебном авто и заставили дать телефон и пароль от него. Силовики обнаружили видео со взрывами, поэтому заставили задержанного сказать на видео, что тот пришел на акцию, чтобы забросать силовиков дымовыми шашками, которых у него, к слову, при задержании не обнаружили. На самом деле за месяц до задержания Павел по работе был на съемках клипа группы Korn, который делали совместно с крупной IT-компанией.

— Съемки проходили в песчаном карьере за Минском, — поясняет молодой человек. — Для создания атмосферы специально обученными профессионалами-пиротехниками использовались дымовые машины и дымовые шашки. Как и другие, я заснял на телефон пару таких моментов на память. Сотрудники ОМОН нашли эти видео и начали расспрашивать про него. Я и подумать не мог, что это видео могут связать с моим участием в марше.

— Было несколько попыток записать более полное «интервью», однако я повторял, что не знаю, как делать шашки, не знаю, кто их вообще делал. Один омоновец сказал второму, что я уже ничего не скажу. Меня развернули лицом в кресло, еще пару раз ударили, стянули руки стяжками и пометили руки краской из баллончика, на спине нарисовали красный крест. Сказали, что на «уголовку» я себе уже наговорил.

Фото: так выглядит куртка Павла Кабуша после задержания, фото предоставлено героем

Позже, по словам Павла, его как помеченного краской неоднократно били, но уголовного дела в отношении него не возбудили, за участие в марше дали штраф и отпустили.

Еще до президентских выборов, в июле 2020-го, пресс-служба МВД опубликовала видео , на котором 32-летний житель Молодечно извиняется за то, что «снимал на телефон и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции».





Мужчина, всхлипывая, говорит, что совершил это «по дурости, для того чтобы хайпануться в этом телеграме». После того, как видео появилось в интернете, молодечненец рассказал , что задержали его за то, что он фотографировал милицию, но сопротивления не оказывал.

— 3-го июля я фотографировал милиционеров за амфитеатром. Просто хотел показать, чем занимается милиция, — пояснял он. — Когда ко мне подошли, не сопротивлялся, поднял руки вверх и чуть отступил назад. Сказал, что пойду сам. Я испугался, очень испугался. Много же видео есть в интернете, где милиция бьет людей.

По его словам, видео, которое опубликовало МВД, было записано через сутки после задержания.

— Мне какой-то начальник сказал, что оно будет страховкой на случай, если меня задержат повторно, — пояснил мужчина. Его в итоге оштрафовали за неповиновение требованиям милиции.

Есть примеры, когда «признание» на камеру «не имело последствий» для задержанного. Самый известный — про «хлопотное дельце». Задержанный Сергей Миронов уже после освобождения рассказал , что «в милиции какая-то женщина, кажется из пресс-службы, предложила ответить на вопросы под видеозапись.

— Ну и я решил, что поскольку мне тут сидеть 15 суток, мне терять нечего, и решил поразвлекаться. Я выдал больше, но там половину обрезали, — вспоминал Сергей.

На некоторых роликах можно услышать закадровый голос, похожий на голос пресс-секретаря минской милиции Натальи Ганусевич, также вопросы задавала журналист «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

«Признания» по содержанию похожи, их довольно точно описал Юрий Караев, занимая пост министра внутренних дел, когда в эфире «Беларусь 1» рассказывал про одного из задержанных:

— Конечно, как они все, будет сопли распускать, мямлить, что он не хотел, что попал под деструктивное влияние телеграмм-каналов, его кто-то зомбировал. Естественно, своей головы у него уже давно нет. Говорю, его мозги заплыли жиром от безопасной и беспечной жизни, которую, кстати, обеспечил ему один человек в стране — это президент.

«Применяли насилие и спецсредства, пока не добились «признаний» на камеру»

В ноябре 2020 года МВД опубликовало новость о том, что был задержан активист Николай Дедок. Подчеркивалось, что «фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания». Сообщение сопроводили видеороликом о том, как проходил обыск по месту задержания молодого человека, а также его «признания». Глаза у Дедка закрыты, на лице видны повреждения.



Скриншот с видео, на котором Николай Дедок выступает с «признаниями»

Адвокат Наталья Мацкевич, ссылаясь на рассказы Николая, сообщила , что ближе к ночи к нему в квартиру ворвались семь сотрудников силовых структур в масках, окно разбили, его схватили и применяли физическое насилие и спецсредства, пока не добились «признаний» на камеру. Позже подробности задержания также сообщил мужчина, который находился с Дедком в одной камере, он вышел на свободу.

— Сразу начали бить, чтобы дал пароль от входа в систему, потом начали душить подушкой. Когда стал задыхаться, дал пароль. Потом его долго били, пока не вспомнил пароль от телеграма, — цитирует сокамерника «Медиазона». — Сразу сказали, чтобы при понятых ни слова (об избиении) не говорил. Закончив обыск, сказали, что теперь будут записывать видео. Его затолкали в кладовку и пустили туда слезоточивый газ. Затем вывели на улицу и перцовым газом залили в лицо, прямо в глаза. Сказали, что если не скажет на видео, не дадут умыться. Завели в дом, и пока не сняли видео, умыться не дали.

Адвокат заявляла ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы, о результатах сообщить не может ввиду подписки о неразглашении по делу.

— Могу сказать, что у меня было несколько клиентов, которые бежали из Чечни после применения к ним пыток и были задержаны в Беларуси для высылки. Но я никогда не думала, что услышу, как подобные истории будут происходить в нашей стране, — говорила Наталья Мацкевич сразу после встречи с Николаем.

Эти ролики могут стать доказательством совершения пыток

— Такие действия сотрудников милиции незаконны, — считает юрист и правозащитник Павел Сапелко. — Если мы говорим о роликах, на которых четко виден избитый человек, нужно рассматривать вопрос о жестоком обращении или пытках, а это особо тяжкое преступление. Никто не имеет права заставить человека давать пояснения под угрозой психологического или физического насилия, а также заставить человека свидетельствовать против себя.

По мнению эксперта, эти ролики являются документальным свидетельством и в последующем могут лечь в основу уголовных дел по факту совершения преступления против безопасности человечества.

— Цель у этих видео одна — устрашение, таким образом силовики хотят показать, что ни перед чем не остановятся, — говорит собеседник.

Что такое пытка? Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.

Не зная лично человека, не всегда по короткому видео определишь, оказывалось ли на него давление.

— Действительно, имеет значение, при каких условиях человек согласился записать такое «признание», от этого зависит, нарушил сотрудник правоохранительных органов закон или нет, — говорит Сапелко. — Гражданина должны предупредить о праве не свидетельствовать против себя и своих родных, например. Соблюдается ли это при записи таких «признаний»? Лично у меня большие сомнения. Если видео записывается добровольно, вопросов нет. Но если за отказ задержанному угрожают преследованием, в том числе его близких, или получают такие «признания» обманом, мол, расскажи и будешь свободен, то здесь может идти речь как о совершении преступления, так и о незаконно добытых доказательствах, если такие «признания» лягут в основу дела против задержанного.

Юрист обращает внимание, что «сделка», когда задержанному за «признание» обещают свободу или меньшее наказание, никакой юридической силы не имеет. И в случае невыполнения таких «обещаний» предъявить претензии потом будет просто некому.

Недавно архитектор Вадим Дмитренок получил три года «химии» за участие в акции в память о Романе Бондаренко. К материалам дела была приобщена запись, на которой в милиции опрашивают задержанного, на лице и на голове у него ссадины, глаза Вадим почти не открывает. В суде он пояснил, что «говорил на камеру, так как плохо себя чувствовал из-за травм и не вполне понимал, что происходит».

При этом неизвестный правоохранитель, по его словам, пообещал, что если он скажет то, что нужно для видеозаписи, то ему будет грозить лишь административная ответственность. Сама съемка происходила до прихода адвоката к клиенту. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения мужчины.

— Когда человеку говорят, что за «признание» не будут возбуждать уголовное дело, это довольно сомнительное обещание, поскольку если идет речь о деле публичного обвинения (это большинство преступлений, указанных в Уголовном кодексе, для возбуждения такого уголовного дела не требуется заявление потерпевшего. — Прим. TUT.BY), следователь просто обязан возбудить дело, иначе уже его привлекут к ответственности, — замечает Павел Сапелко.

Таким образом, при получении признаний на видео:

на задержанного могло оказываться давление либо применяться физическое насилие;

может быть нарушено право не давать показания и объяснения против себя самого себя, членов своей семьи и близких родственников;

может быть нарушено право на защиту;

важно помнить, что доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.