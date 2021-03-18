«Это ад на земле». Политзаключенная Ольга Павлова рассказала о карцере в жодинской тюрьме

Источник материала: Tut.by

Политзаключенная Ольга Павлова попала в карцер, когда находилась в жодинской тюрьме по уголовному делу, которое на нее завели после задержания на «Площади перемен». В интервью «Радыё Свабода» женщина рассказала, что ее наказали за то, что она отказалась здороваться с охранниками.



Фото в редакцию прислал Александр Павлов

Ольгу Павлову задержали 15 ноября на «Площади перемен» (это было ее четвертое задержание) и завели на нее уголовное дело. Из Минска ее этапировали в тюрьму № 8 в Жодино. 2 декабря женщина попала в карцер за то, что отказалась здороваться с охранниками. Она рассказывает, что не отвечала на их приветствия, что охранников очень злило.

— Хотя в остальном я выполняла все, что требовалось, их начало просто рвать — они кричали, что я обязана. Я попросила показать закон или правила, что я обязана. Поскольку такого закона нет, то выбор остается за мной. На меня составили рапорт, в нем я пояснила, что у нас в стране не монархия, а республика. А с сотрудниками хунты я здороваться не собираюсь.

Ольга вначале получила семь суток карцера , а потом еще два раза по пять за нарушение режима. Всего в одиночной камере с бетонным полом и стенами Ольга Павлова провела 17 суток.

Фото: «Радыё Свабода»

По словам женщины, карцер № 111, в котором она находилась, — это небольшое помещение примерно 1,5 метра в ширину и 2,5 метра в длину, с плохой вентиляцией.

— Это цокольный, подвальный этаж. Там маленькое окошечко с металлической решеткой и «ресничками», которое практически не пропускает свет.

Ольга рассказывает, что свет в карцере горит круглосуточно. В центре находится стул, который забетонирован в пол. Стул металлический, сиденье в центре деревянное, но очень маленькое, поэтому, как ни садись, все равно будешь сидеть на металле.

В карцере так же — раковина, ступенька и «туалет, как на вокзале». Напротив туалета висит видеокамера. Нары на день поднимают к стене и получается маленький столик из их подножки, на котором помещается только тарелка и кружка.

Перед дверями — металлическая решетка, которую закрывают на замок.

Нары раскладывают только вечером.

— Приходят охранники с собаками без намордников, достают металлический штырь, нары падают. Открываются двери, ты выходишь в подсобное помещение, забираешь матрац и возвращаешься, — рассказывает Ольга.

Она говорит, что сидеть на металлическом кресле было очень неудобно, потому она садилась на бетонный пол на резиновые тапки.

— Я сказала начальнику тюрьмы, что это плохая идея держать женщину в карцере, где только холодная вода и металлический стул. Он ответил, что, мол, ему все равно.

В карцер из камеры ей разрешили взять только белье, носки, мыло, зубную щетку и пасту, туалетную бумагу. Там ей выдали специальные штаны и жилетку.

Бумагу для писем, ручку, книги брать в карцер не разрешают, передачи для находящихся там также запрещены.

— В карцере ничего нельзя, там режим тишины. Переговариваться с заключенными в соседних камерах запрещено. Хотя, когда кто-то чихает, то все хорошо слышно. Все сидят и молчат. Там в меню недостаточное количество клетчатки, потому все страдают от запоров, — рассказывает Ольга. Она говорит, что в тюремных камерах много тараканов, а в карцере — есть мыши.

— Карцер — это ад на земле. На самом деле, если у тебя плохое воображение, то там можно сойти с ума. Ты просто спасаешься тем, что что-нибудь представляешь.

Ольга говорит, что на час в день из карцера выводят на прогулку, но опять же в полном одиночестве в небольшое бетонное помещение с решеткой вместо крыши.

— Пока гуляешь там, слышно радио, — вспоминает она.

В карцере, когда ей первый раз продлили срок нахождения там, Ольга объявила голодовку, которая продлилась 10 дней. За это время, рассказывает Павлова, она ослабла настолько, что все время лежала на бетонном полу, а на встречу с адвокатом ее отнес хозработник.

После голодовки женщина попала в санчасть.

Политзаключенная Ольга Павлова, активистка «Страны для жизни» и член инициативной группы Светланы Тихановской. 19 февраля получила три года «домашней химии». Павлову признали виновной в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ст. 342 УК РБ).