Многодетного отца судят за участие в массовых беспорядках у «Риги»: он бросил в сторону дороги два камня

Источник материала: Tut.by

Виктору Седову 45 лет. Он отец трех дочерей и инженер по наладке питания. Несколько лет назад он работал в Доме правосудия и суде Первомайского района: обслуживал системы пожаротушения. Сегодня суд Первомайского района начал рассматривать его уголовное дело: мужчину обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года он находился возле универсама «Рига». Там, по версии следствия, он принял участие в массовых беспорядках «по предварительному сговору с неустановленными лицами». По словам самого Виктора, в тот вечер он «из любопытства» наблюдал за происходящим, бросил камень в сторону пустой дороги и ушел домой. Спустя два месяца его задержали. Мужчине может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.





Виктору Седову 45 лет. Он работает инженером по наладке питания, женат, в семье — три несовершеннолетние дочери: старшей 17 лет, средней — 13, младшей — четыре года. Раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Задержали его 16 октября 2020 года, спустя два месяца после событий, из-за которых он оказался на скамье подсудимых. Уже шестой месяц мужчина находится под стражей.

Как следует из обвинения, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года Виктор Седов находился вблизи перекрестка улиц Беды, Сурганова и Куйбышева «во исполнение размещенных на различных интернет-ресурсах призывов принять участие в массовых беспорядках». По предварительному сговору с неустановленными лицами, сказано в обвинении, он заблаговременно надел на себя «неприметную одежду» и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «с целью публичного выражения незаконным способом своих общественно-политических взглядов, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе» принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, посягательством на общественную безопасность, разжиганием ненависти к представителям власти — сотрудникам ОВД.

Также Виктору Седову вменяется то, что он участвовал в строительстве баррикад, что повлекло длительное нарушение работы общественного транспорта.

Свою вину Виктор Седов признал частично.

— Очень много всего написано [в обвинении]. Признаюсь в том, что положил камень на проезжую часть, а второй бросил на дорогу.

Потерпевших в деле нет.

Во время заседания Виктор Седов находится за решеткой. Когда встает, чтобы дать пояснению суду, практически упирается головой в полоток клетки. Говорит он тихо, лаконичными фразами.

На суде он рассказывает, что вечером 10 августа был дома — примерно до 22 часов. Потом, как обычно, вышел прогуляться от Логойского тракта, где он живет, до улицы Сурганова.

— Спокойно прогуливался, зашел на спортплощадку, позанимался и пошел дальше. К 23 часам я подошел к улице Сурганова.

Там, по его словам, он увидел «большое скопление людей». Улицы были перегорожены, на дороге уже стояли баррикады.

— В основном я стоял на пригорке возле универсама «Рига», из любопытства смотрел, что там происходит. Потом пошел дальше по улице. Зашел в магазин, купил что-то перекусить и вернулся назад, чтобы посмотреть. Там все еще стояли люди — навскидку, несколько тысяч человек.

— Почему вы пошли именно в том направлении? — уточняет гособвинитель.

— Потому что я всегда хожу в том направлении гулять, там есть спортивная площадка, где я занимаюсь на тренажерах, — утверждает Виктор. По его словам, в районе «Риги» он оказался случайно, никаких телеграм-каналов перед тем, как уйти из дома, не читал. Более того, утверждает обвиняемый, он никогда не пользовался Telegram.



Поддержать Виктора Седова пришел целый зал людей. Из-за «ковидной» рассадки в нем уместились не все.

Обстоятельства того вечера Виктор Седов вспоминает так: на дороге возле «Риги» уже стояли баррикады «из всего, что нашлось в окрестностях». Сам он, подчеркивает, их не возводил. Транспорт к моменту, когда он оказался на месте, уже не курсировал.

Гособвинитель задает уточняющие вопросы насчет камней, которые Виктор якобы бросил в сотрудников правоохранительных органов.

— Первый описанный бросок — это был не бросок. Когда я спускался к баррикаде, ко мне подошел какой-то парень и сказал: «Брось на дорогу». Я подошел к проезжей части и просто его положил. Человека описать не могу. Он был в маске. Одет, по-моему, в синюю куртку. <…> Перед самым уходом [домой] бросил [второй] камень. Он лежал возле перекрестка на тротуаре. Я его поднял и бросил на дорогу. Под эмоциональным воздействием. Бросил в то место, где никого не было. Дорога была абсолютно пустая.

Перед этим, говорит Виктор, неподалеку от него взорвалась светошумовая граната и появилась машина без опознавательных знаков с проблесковыми маячками, из которой послышалось требование разойтись. Виктор, по его словам, сразу же направился домой.

Задержали Виктора Седова 16 октября 2020 года у него дома. В тот день к ним пришли сотрудники Советского РУВД Минска, провели обыск, изъяли компьютер и мобильный телефон (позже выяснится, что информации, представляющей интерес для расследования уголовного дела, на них не обнаружат). Отвезли в РУВД. Там Виктор Седов написал явку с повинной, после чего его доставили в управление Следственного комитета по Минску.

— Какое-либо давление на вас оказывалось? — уточняет судья Анастасия Лейковская.

— Да, в РУВД сильно давили морально. Требовали, чтобы дал признательные показания. На тот момент я находился в шоковом состоянии, когда общался с оперативными работниками. <…> Дома у меня осталось много дел. У нас многодетная семья, мы строили квартиру, взяли кредит. Сотрудники сказали: «Отпустим тебя, если дашь признательные показания». И я поверил, потому что хотел вернуться домой и закончить все дела. В Следственном комитете не давили.

Но домой Виктора Седова не отпустили. Спустя 72 часа после задержания он был взят под стражу.

В явке с повинной, которую зачитали на суде, Виктор Седов признается, что «своими действиями начал укреплять баррикады, чтобы противостоять сотрудникам силовых структур». На суде он от этих слов отказывается.

— В РУВД сказали: «Пиши все, что тебе скажем, и мы тебя отпустим». Я написал.

Во время допроса в Следственном комитете таких показаний он не давал.

— С какой целью вы бросали камни? — уточняет судья.

— Бросил — трудно сказать. Скорее, это было [что-то] эмоциональное. Многие люди были заведены. Цели никакой не было. Ни причинения ущерба, ничего. На дороге никого не было. Причинить материальный ущерб дороге вряд ли можно. Возможно, [это было] выражение моего несогласия с результатами выборов. Но не более того.

По словам Седова, к «Риге» он пришел один, никого из других присутствующих на тот момент не знал и ни с кем заранее не сговаривался. В черных рубашке, кроссовках и штанах, которые в обвинении называются «неприметной одеждой», он оказался потому, что это его привычная форма для прогулок, говорит Виктор Седов. Ни маски, ни головного убора на нем не было, рюкзака с собой — тоже.

— Ваше отношение к тому, что вы совершили?

— Глупость, конечно. Сожалею о своем поступке, особенно по отношению к семье и своим близким.

— Получали ли вы какое-либо вознаграждение? — спрашивает гособвинитель.

Обвиняемый на этот вопрос отвечает отрицательно.

По словам Виктора Седова, в тот вечер он был трезв. В обвинении утверждается обратное, хотя в тот вечер он не задерживался и медосвидетельствование не проходил. В материалах дела есть только результаты судебно-психиатрической экспертизы, проведенной несколько месяцев спустя, которая установила у обвиняемого синдром зависимости от алкоголя «в периоде воздержания». Отвечая на вопрос адвоката, Седов рассказывает, что последние пять лет «вообще не употреблял, очень редко, только если на Новый год бокал шампанского».

— Я человек верующий, хожу в храм всей семьей каждые выходные. Сам — еще и чаще.





Свидетелем на суде выступает сотрудник Советского РУВД Минска Алексей Янюк. Его данные не засекречены, но перед судом он выступает в куртке, черной маске и капюшоне.

По словам свидетеля, 16 октября 2020 года он вместе с коллегой задерживал Виктора Седова, проводил у него дома обыск и доставлял в следственное управление. При этом, с его слов, давление на обвиняемого не оказывалось, тот чувствовал себя хорошо.

— Явку с повинной он написал сам, своей рукой. Ему была предъявлена видеозапись, на которой он опознал себя.

Еще один свидетель — жена Виктора Седова Лилия. Она рассказывает, что не знала, куда в тот вечер ушел ее муж. Тему политики они дома не обсуждали. В целом, говорит Лилия, она придерживается мнения, «что любая власть от Бога».

По словам Лилии Седовой, ее муж «вообще не пьет».

— Это его осознанное решение? — спрашивает адвокат Андрей Довнар.

— Это связано больше всего с верой. В православии пьянство считается смертным грехом. Мы стараемся вести христианский образ жизни.

В браке супруги 14 лет, но знают друг друга еще со студенческих лет.

— Он всегда был человеком мягкого, доброго сердца, который старался помогать не только своей семье, но и друзьям. У него золотые руки, он чинит компьютерную и бытовую технику.

Как следует из материалов дела, Лилия Седова не раз подавала ходатайства об изменении ее мужу меры пресечения. Суду она объясняет, что осталась с тремя детьми одна, самостоятельно выплачивает кредит, «среднюю дочку отправляют на инвалидность», у нее самой есть хронические заболевания, кроме этого, сейчас проходит обследование в онкодиспансере.

— Сложилась такая непростая жизненная ситуация. Если он виновен, да, я понимаю, должен понести наказание. Но наказание будут нести и дети, которые в то время мирно спали в кровати.

Еще два свидетеля со стороны защиты характеризуют Виктора Седова примерно так же, как о нем рассказывает жена: семья для него — на первом месте, сдержанный, уравновешенный, неагрессивный, добрый, профессионал в своем деле.

За один день суд успевает опросить всех свидетелей, обвиняемого, исследовать письменные материалы дела, посмотреть видео с различных ресурсов, на которые вечером попал Виктор Седов. В конце дня выясняется, что «Минсктранс» выставил обвиняемому иск на возмещение ущерба из-за остановки работы транспорта вечером 10 августа. На какую сумму — пока неизвестно.

Заседание продолжится 23 марта.