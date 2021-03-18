ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники: жителя Новой Боровой осудили на 15 суток за минуту ночного пикета

18.03.2021 19:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителя Новой Боровой осудили на 15 суток за минуту ночного пикета. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назiрае» лишенного регистрации правозащитного центра.

Жителя квартала Новая Боровая Александра Глушко задержали 17 марта и из дома отвезли на Окрестина.

Протокол по статье 24.23 КоАП (бывшая 23.34) составили еще 13 марта. По данным правозащитников, в вину мужчине ставится «пикетирование в период с 3.16 по 3.17 ночи с целью высказывания своих политических взглядов во дворе дома: Глушко вывесил флаг на флагшток и продолжил стоять на обозначенном месте».

Сам Глушко объяснил свой поступок плохим настроением из-за новостей.

Сегодня в суде Минского района дело Александра рассмотрел судья Виктор Шевцов. В качестве доказательства вины была представлена фотография с моментом пикетирования. Кроме того, дома у Глушко провели обыск, во время которого забрали удочку, сапоги, куртку, флаг и маску. Почему именно эти вещи — неизвестно.

Судья признал Александра виновным в пикетировании и арестовал его на 15 суток.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя Новой Боровой осудили на 15 суток за минуту ночного пикета. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назiрае" лишенного регистрации правозащитного центра.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске появились билборды с «протестными» фотографиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by