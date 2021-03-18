Правозащитники: жителя Новой Боровой осудили на 15 суток за минуту ночного пикета

Источник материала: Tut.by

Жителя Новой Боровой осудили на 15 суток за минуту ночного пикета. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назiрае» лишенного регистрации правозащитного центра.

Жителя квартала Новая Боровая Александра Глушко задержали 17 марта и из дома отвезли на Окрестина.

Протокол по статье 24.23 КоАП (бывшая 23.34) составили еще 13 марта. По данным правозащитников, в вину мужчине ставится «пикетирование в период с 3.16 по 3.17 ночи с целью высказывания своих политических взглядов во дворе дома: Глушко вывесил флаг на флагшток и продолжил стоять на обозначенном месте».

Сам Глушко объяснил свой поступок плохим настроением из-за новостей.

Сегодня в суде Минского района дело Александра рассмотрел судья Виктор Шевцов. В качестве доказательства вины была представлена фотография с моментом пикетирования. Кроме того, дома у Глушко провели обыск, во время которого забрали удочку, сапоги, куртку, флаг и маску. Почему именно эти вещи — неизвестно.

Судья признал Александра виновным в пикетировании и арестовал его на 15 суток.