ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год

18.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Указ подписал Президент Александр Лукашенко. На финансирование 102 объектов, включенных в программу, будет направлено 664 миллиона 200 тысяч рублей. Будет начато финансирование строительства 28 объектов и почти полсотни объектов уже в этом году будет введено в эксплуатацию. В текущем году планируется завершить строительство средних школ, детских дошкольных учреждений, физкультурно-оздоровительных учреждений. Большое внимание уделят и инфраструктуре в городе Островец.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ подписал Президент Александр Лукашенко. На финансирование 102 объектов, включенных в программу, будет направлено 664 миллиона 200 тысяч рублей. Будет начато...
 
Новости дня
Новости общества
 
Внутренним войскам МВД Беларуси 103 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by