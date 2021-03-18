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В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год
18.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУказ подписал Президент Александр Лукашенко. На финансирование 102 объектов, включенных в программу, будет направлено 664 миллиона 200 тысяч рублей. Будет начато финансирование строительства 28 объектов и почти полсотни объектов уже в этом году будет введено в эксплуатацию. В текущем году планируется завершить строительство средних школ, детских дошкольных учреждений, физкультурно-оздоровительных учреждений. Большое внимание уделят и инфраструктуре в городе Островец.
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Указ подписал Президент Александр Лукашенко. На финансирование 102 объектов, включенных в программу, будет направлено 664 миллиона 200 тысяч рублей. Будет начато...
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