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Проект "Актуальное интервью" расскажет о работе над обновлением Конституции

18.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Противостояние киберугрозам, информационная безопасность, защита персональных данных. Эти моменты так или иначе могут коснуться обновлений в Конституции.

Такое мнение высказали Агентству теленовостей члены Конституционной комиссии Светлана Любецкая и Елена Семашко. Этим вечером они гости проекта "Актуальное интервью", где обсуждаются различные аспекты работы над Основным законом страны. Информационные атаки в условиях пандемии, а также преступления с использованием высоких технологий, с которыми вплотную столкнулась Беларусь в последнее время, стали серьезным вызовом обществу и поводом задуматься, заявили эксперты. А Конституция - это живой организм, который затрагивает каждого и требует эволюционных преобразований.

Что говорит международный опыт? На Конституцию каких стран стоит посмотреть более пристально? Какие инициативы и предложения собрали диалоговые площадки? "Актуальное интервью" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Противостояние киберугрозам, информационная безопасность, защита персональных данных. Эти моменты так или иначе могут коснуться обновлений в Конституции. ...
 
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