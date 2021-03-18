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"Площадка" с Константином Качановским. Чего стоит "погулять" этой весной?
18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУгрозы, буллинг, хейт и откровенная ложь - все это "светлые" методы "светлых" людей. Тех, кто зачастую чужими руками и за чужой счет пытается решить свои финансовые проблемы. Тех, кто призывает нашу молодежь выходить "гулять", а сами давно покинули страну, и их вовсе не интересуют последствиях этих "гуляний". А отвечать придется по закону. Наш колумнист Константин Качановский оценил нововведения в правовом поле. И задался вопросом: почему раньше, например, еще год назад мы бы их даже не заметили? И уж тем более не обсуждали с таким жаром. Может быть, потому, что белорусы не нарушали закон? Ведь мы - мирные люди. А теперь нас пытаются научить нарушать. Впрочем, решать, как всегда, только вам. Авторский проект "Площадка" вашему вниманию.
Ветер в голове, весна в сердце. И если желание весны внутри каждого из нас, то ветер в голове у некоторых граждан в последнее время стал поддувать чаще. Что ж, нужен новый заряд адреналина и приключений во благо непонятной, но такой желанной солидарности. В ожидании новых попыток столкнуть белорусов лбами некоторые статьи Административного кодекса были адаптированы к современным реалиям. Почему пришлось переписать букву закона, и что получилось?
Спойлер: наказание по большинству моментов ужесточили. Но причина этому не желание вытянуть больше денег из белорусов, а попытка реанимировать ощущение проступка среди наших граждан. Ведь оплатить штраф и опять совершить правонарушение по той же статье – популярный квест 2020-го.
За участие в несанкционированных мероприятиях - штраф до 100 б. в. (BYN 2 900). Повторно по этой же статье - до 200 б. в. (BYN 5 800)
Начнем с актуальных моментов: ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Так, новички в этом деле получат штраф до 100 базовых величин, а ребята загулявшие – до 200, а это, напомню, чуть меньше 6 000 рублей. Скорректировали и срок административного ареста: теперь за повторное участие грозит 30 суток. А вот и новинка: на замену предупреждения ввели новый вид взыскания - общественные работы. Ну что сказать, белорусские протестующие любят попозировать на камеру, как они убирают за собой. Теперь государство предоставило им законное право убираться на постоянной основе.
За оскорбление - штраф до 30 б. в. (BYN 870)
За оскорбление в публичном выступлении, СМИ, интернете - штраф до 200 б. в. (BYN 5 800)
А когда будете выражать недовольство “карателям” и их “пособникам”, естественно, переходя на личности, помните: за оскорбление дадут 30 базовых. А если сделать это публично или в мессенджерах, можно получить счет на весьма приличную сумму, и тогда вы узнаете настоящую цену ваших слов.
Здесь можно посоветовать эмоции все-таки оставить при себе, и маска скрыть вам их точно не поможет.
Уважаемые родители, когда ваш ребенок будет просить деньги на оплату штрафа, помните: всего этого можно было избежать, просто не пустив его на митинг. Но пришли горячо любимые перемены и принесли изменения в Административном кодексе.
За вовлечение несовершеннолетних в участие в митинге, уличном шествии, демонстрации родители будут оштрафованы на сумму до 30 б. в. (BYN 870)
Теперь, если ваше несовершеннолетнее чадо пошло на баррикады или вы его взяли на это действие с собой, за такое штраф увеличили. Сейчас он составляет 870 рублей. Все бы ничего, но тут еще и удар по бизнесу нанесли. Да, как раз по тем СТО, которые уже в предвкушении неисправных автомобильных гудков.
За сигнал в местах проведения массовых мероприятий штраф до 10 б. в. с лишением прав на срок до года
Сейчас штрафом все не закончится, будут лишать водительских прав. За подачу сигнала в местах проведения массовых мероприятий на срок до года, а за умышленную блокировку дорог - до двух лет.
Какая-то часть нашего общества скажет: "Нам закручивают гайки!" Кто-то ответит: "Так вам и надо". Но ведь до последних событий мы так бурно не реагировали на изменения в законодательстве, потому что просто не умели его нарушать. Мы никогда не могли представить, что сможем устраивать настоящие шумовые атаки под окнами реанимации 1-й столичной больницы.
Гуманность? Солидарность? Скоро 25 марта, хотите – отмечайте, хотите – нет. Это вопрос проверки на прочность, которую подкидывает нам календарь. Хотите – улыбайтесь, хотите – нет. Хотите – говорите о правах граждан, хотите – нет. Но идти против закона - это как минимум идти против ценностей, которые мы создаем вместе.
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Угрозы, буллинг, хейт и откровенная ложь - все это "светлые" методы "светлых" людей. Тех, кто зачастую чужими руками и за чужой счет пытается решить свои финансовые...
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