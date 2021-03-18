Источник материала: БT

За участие в несанкционированных мероприятиях - штраф до 100 б. в. (BYN 2 900). Повторно

по этой же статье - до 200 б. в. (BYN 5 800)

За оскорбление - штраф до 30 б. в. (BYN 870)

За оскорбление в публичном выступлении, СМИ, интернете - штраф до 200 б. в. (BYN 5 800)

За вовлечение несовершеннолетних в участие в митинге, уличном шествии, демонстрации родители будут оштрафованы на сумму до 30 б. в. (BYN 870)

За сигнал в местах проведения массовых мероприятий штраф до 10 б. в. с лишением прав на срок до года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Площадка" с Константином Качановским. Чего стоит "погулять" этой весной? Угрозы, буллинг, хейт и откровенная ложь - все это "светлые" методы "светлых" людей. Тех, кто зачастую чужими руками и за чужой счет пытается решить свои финансовые...

Угрозы, буллинг, хейт и откровенная ложь - все это "светлые" методы "светлых" людей. Тех, кто зачастую чужими руками и за чужой счет пытается решить свои финансовые проблемы. Тех, кто призывает нашу молодежь выходить "гулять", а сами давно покинули страну, и их вовсе не интересуют последствиях этих "гуляний". А отвечать придется по закону. Наш колумнист Константин Качановский оценил нововведения в правовом поле. И задался вопросом: почему раньше, например, еще год назад мы бы их даже не заметили? И уж тем более не обсуждали с таким жаром. Может быть, потому, что белорусы не нарушали закон? Ведь мы - мирные люди. А теперь нас пытаются научить нарушать. Впрочем, решать, как всегда, только вам. Авторский проект "Площадка" вашему вниманию.Ветер в голове, весна в сердце. И если желание весны внутри каждого из нас, то ветер в голове у некоторых граждан в последнее время стал поддувать чаще. Что ж, нужен новый заряд адреналина и приключений во благо непонятной, но такой желанной солидарности. В ожидании новых попыток столкнуть белорусов лбами некоторые статьи Административного кодекса были адаптированы к современным реалиям. Почему пришлось переписать букву закона, и что получилось?Спойлер: наказание по большинству моментов ужесточили. Но причина этому не желание вытянуть больше денег из белорусов, а попытка реанимировать ощущение проступка среди наших граждан. Ведь оплатить штраф и опять совершить правонарушение по той же статье – популярный квест 2020-го.Начнем с актуальных моментов: ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Так, новички в этом деле получат штраф до 100 базовых величин, а ребята загулявшие – до 200, а это, напомню, чуть меньше 6 000 рублей. Скорректировали и срок административного ареста: теперь за повторное участие грозит 30 суток. А вот и новинка: на замену предупреждения ввели новый вид взыскания - общественные работы. Ну что сказать, белорусские протестующие любят попозировать на камеру, как они убирают за собой. Теперь государство предоставило им законное право убираться на постоянной основе.А когда будете выражать недовольство “карателям” и их “пособникам”, естественно, переходя на личности, помните: за оскорбление дадут 30 базовых. А если сделать это публично или в мессенджерах, можно получить счет на весьма приличную сумму, и тогда вы узнаете настоящую цену ваших слов.Здесь можно посоветовать эмоции все-таки оставить при себе, и маска скрыть вам их точно не поможет.Уважаемые родители, когда ваш ребенок будет просить деньги на оплату штрафа, помните: всего этого можно было избежать, просто не пустив его на митинг. Но пришли горячо любимые перемены и принесли изменения в Административном кодексе.Теперь, если ваше несовершеннолетнее чадо пошло на баррикады или вы его взяли на это действие с собой, за такое штраф увеличили. Сейчас он составляет 870 рублей. Все бы ничего, но тут еще и удар по бизнесу нанесли. Да, как раз по тем СТО, которые уже в предвкушении неисправных автомобильных гудков.Сейчас штрафом все не закончится, будут лишать водительских прав. За подачу сигнала в местах проведения массовых мероприятий на срок до года, а за умышленную блокировку дорог - до двух лет.Какая-то часть нашего общества скажет: "Нам закручивают гайки!" Кто-то ответит: "Так вам и надо". Но ведь до последних событий мы так бурно не реагировали на изменения в законодательстве, потому что просто не умели его нарушать. Мы никогда не могли представить, что сможем устраивать настоящие шумовые атаки под окнами реанимации 1-й столичной больницы.Гуманность? Солидарность? Скоро 25 марта, хотите – отмечайте, хотите – нет. Это вопрос проверки на прочность, которую подкидывает нам календарь. Хотите – улыбайтесь, хотите – нет. Хотите – говорите о правах граждан, хотите – нет. Но идти против закона - это как минимум идти против ценностей, которые мы создаем вместе.