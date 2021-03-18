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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичную школу № 111 посетил Председатель постоянной комиссии Совета Республики Виктор Лискович Говорили в Совете Республики и об отношении к государственной символике, патриотическом воспитании и соблюдении законов. С учениками и педагогами столичной школы...

Говорили в Совете Республики и об отношении к государственной символике, патриотическом воспитании и соблюдении законов. С учениками и педагогами столичной школы номер 111 пообщался Председатель постоянной комиссии Виктор Лискович. В открытой и дружественной атмосфере обсудили, как найти свое место в жизни и как необходимо трудиться, чтобы быть полезным обществу. Как заметил Виктор Лискович, будущее страны во многом зависит от каждого молодого человека, его желания приносить пользу своему государству.Подобные встречи со школьниками - одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики.