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Столичную школу № 111 посетил Председатель постоянной комиссии Совета Республики Виктор Лискович

18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Говорили в Совете Республики и об отношении к государственной символике, патриотическом воспитании и соблюдении законов. С учениками и педагогами столичной школы номер 111  пообщался Председатель постоянной комиссии Виктор Лискович. В открытой и дружественной атмосфере обсудили, как найти свое место в жизни и как необходимо трудиться, чтобы быть полезным обществу. Как заметил Виктор Лискович,  будущее страны во многом зависит от каждого молодого человека, его желания приносить пользу своему государству.

Подобные встречи со школьниками - одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики.

 
 
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Говорили в Совете Республики и об отношении к государственной символике, патриотическом воспитании и соблюдении законов. С учениками и педагогами столичной школы...
 
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