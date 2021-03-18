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Анатолий Исаченко встретился со старшеклассниками 18-й борисовской школы

18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших государственных задач. Такое мнение озвучил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время встречи со старшеклассниками 18-й борисовской школы. По словам спикера, важно, чтобы каждый молодой человек любил свою семью и Родину, ведь это понятия неделимые. Отметим, школьники находятся под патронажем председателя райисполкома и вместе посещают предприятия и организации района и области. Сегодня  ближе знакомились с работой верхней палаты парламента.
 
 
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Формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших государственных задач. Такое мнение озвучил сегодня заместитель председателя Совета...
 
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