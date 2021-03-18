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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участника беспорядков По данным следствия, в ночь на 11 августа уроженец Брестской области вместе с другими фигурантами совершал погромы и блокировал движение в районе универмага...

По данным следствия, в ночь на 11 августа уроженец Брестской области вместе с другими фигурантами совершал погромы и блокировал движение в районе универмага “Рига”. Доказательной базой в расследовании стали в том числе и эти кадры. 26-летнему парню предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. Фигурант заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.