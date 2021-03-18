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В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении участника беспорядков

18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, в ночь на 11 августа уроженец Брестской области вместе с другими фигурантами совершал погромы и блокировал движение в районе универмага “Рига”. Доказательной базой в расследовании стали в том числе и эти кадры. 26-летнему парню предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. Фигурант заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: "Молодой человек ранее не судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком ряда деструктивных телеграм-каналов. В ходе допроса молодой человек пояснил, что во время акции он потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки".

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, в ночь на 11 августа уроженец Брестской области вместе с другими фигурантами совершал погромы и блокировал движение в районе универмага...
 
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