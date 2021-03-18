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Кто вошел в состав Конституционной комиссии, какие идеи они готовы предложить
18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСлужить главной цели - сохранению мира и порядка, а также стабильности в стране - должна и каждая норма Основного закона Беларуси. Сейчас идет активная работа Конституционной комиссии. Напомним, в ее составе 36 человек. Учитывать будут всю палитру мнений. Кто вошел в состав амбициозной команды, какие идеи они готовы предложить по изменению Основного закона страны, расскажет Юлия Хмель.
Мотивационный спикер, мастер спорта, бизнесмен, общественный деятель и папа 4 детей. Алексей Талай знает цену побед. Поэтому сегодня для патриота своей родины важно сохранить не только ту стабильность, которая есть сейчас, но и сделать так, чтобы наше государство эволюционно развивалось и дальше. В составе Конституционной комиссии Алексей в первую очередь представляет сферу спорта. Например, будет отстаивать мнение о недопустимости дискриминации между здоровыми спортсменами и теми, у кого ограниченные возможности. Алексей признается, систематизировать предложения по изменения в главный закон страны помогают неравнодушные граждане.
Алексей Талай, мастер спорта по плаванию, член национальной команды Беларуси по инваспорту: "Я приобрел много друзей и контактов таких патриотов. Действительно людей, которые озабочены судьбой государства. Поэтому я получаю большой от них сигнал, я получаю от них много предложений, как усилить нашу государственность, как защитить суверенитет и незыблемость границ, как нам дальше выстраивать отношения с миром, где нам искать союзников. Много работы, все только начинается. Мы людзі неабыякавыя да жыцця нашай Беларусі. Мы будем работать с полной отдачей сил. Слава богу, у меня сформирована команда - ребята, которые помогали мне вообще по жизни и в моих благотворительных проектах, в рамках благотворительных проектов. Мы сегодня создаем штаб под одного меня - члена Конституционной комиссии, чтобы действительно качественно и ответственно работать".
Корректировка белорусского законодательства с учетом требований времени, в том числе нашей Конституции, сегодня, пожалуй, задача номер один для всех ветвей власти и общества. Работе Конституционной комиссии отсчет дан. Состав тоже определен - 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло. Люди различных отраслей экономики, социальной сферы, заслуженные юристы. И сейчас главное - довериться профессионалам, а дальше решение принимать нам вместе.
Алексей Талай, мастер спорта по плаванию, член национальной команды Беларуси по инваспорту: "Я думаю, что Конституция в целом свою актуальность не потеряла. Документ достаточно масштабен, где отображены все важные аспекты жизни любого государства и общества. Но имея в виду где-то и последние события, и те глобальные перемены в мире, которые сейчас наступили и грядут, заставляют нас обратить внимание на те или иные аспекты. Например, присмотреться к такой сфере, как информационное поле и безопасность в нем. Я думаю, мы должны обезопасить наше общество, наших людей и в первую очередь нашу молодежь и наших детей, которые сегодня имеют прямой доступ в интернет".
Артем Пухов, который также вошел в состав Конституционной комиссии, прошел путь от студента до замдекана юридического факультета БГУ. Работе в стенах альма-матер в общей сложности посвятил почти 10 лет. И сегодня в свои 32 самый молодой специалист в такой должности на родном факультете. Кроме этого, у студентов преподает уголовное право. И на простых примерах, но по букве закона объясняет молодежи разницу между понятиями "иметь право" и "нести ответственность".
Артем Пухов, заместитель декана по научно-образовательной деятельности юридического факультета БГУ: "Свою задачу вижу в привлечении молодежи к обсуждению предложений по изменению Конституции. Деятельность комиссии должна быть открытой и гласной. Как справедливо подчеркнул глава государства, именно от этого будет зависеть доверие общества к результатам работы комиссии. Я глубоко убежден, что используя опыт старшего поколения и искреннее желание молодежи делать нашу страну лучше, это позволит нам выработать предложения по обновлению Основного закона, которые позволят уверенно развиваться нашему государству в обозримом будущем. Я бы хотел обратить внимание на поддержку молодежи. Предоставлять новые гарантии, предоставлять новые способы стимулирования интеллектуального, творческого труда молодежи, более активно вовлекать молодежь в общественно-политические процессы".
Как раз сегодня молодежь - это тот импульс, который и может подать свежую идею. И нельзя упустить шанс услышать молодое поколение, уверен Артем Пухов. На юрфаке БГУ беседы со студентами - будущими юристами уже привычное дело. К слову, много предложений, касающихся поправок в Конституцию, поступило во время работы диалоговых площадок. Такой формат работы показал свою эффективность. Сегодня сбор мнений продолжается.
И Артем Пухов, и Алексей Талай сейчас активно систематизируют и вычленяют самые важные аспекты для будущей огранки Основного закона страны. Кстати, при необходимости Конституционная комиссия имеет право привлекать к работе руководителей и специалистов любых госорганов и организаций. Права на ошибку нет. А потому предстоит скрупулезный и кропотливый труд. Дедлайн 1 августа.
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Служить главной цели - сохранению мира и порядка, а также стабильности в стране - должна и каждая норма Основного закона Беларуси. Сейчас идет активная работа...
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