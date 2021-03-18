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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто вошел в состав Конституционной комиссии, какие идеи они готовы предложить Служить главной цели - сохранению мира и порядка, а также стабильности в стране - должна и каждая норма Основного закона Беларуси. Сейчас идет активная работа...

Служить главной цели - сохранению мира и порядка, а также стабильности в стране - должна и каждая норма Основного закона Беларуси. Сейчас идет активная работа Конституционной комиссии. Напомним, в ее составе 36 человек. Учитывать будут всю палитру мнений. Кто вошел в состав амбициозной команды, какие идеи они готовы предложить по изменению Основного закона страны, расскажетМотивационный спикер, мастер спорта, бизнесмен, общественный деятель и папа 4 детей. Алексей Талай знает цену побед. Поэтому сегодня для патриота своей родины важно сохранить не только ту стабильность, которая есть сейчас, но и сделать так, чтобы наше государство эволюционно развивалось и дальше. В составе Конституционной комиссии Алексей в первую очередь представляет сферу спорта. Например, будет отстаивать мнение о недопустимости дискриминации между здоровыми спортсменами и теми, у кого ограниченные возможности. Алексей признается, систематизировать предложения по изменения в главный закон страны помогают неравнодушные граждане.Корректировка белорусского законодательства с учетом требований времени, в том числе нашей Конституции, сегодня, пожалуй, задача номер один для всех ветвей власти и общества. Работе Конституционной комиссии отсчет дан. Состав тоже определен - 36 человек. Они представляют все слои населения, в том числе есть молодежное крыло. Люди различных отраслей экономики, социальной сферы, заслуженные юристы. И сейчас главное - довериться профессионалам, а дальше решение принимать нам вместе.Артем Пухов, который также вошел в состав Конституционной комиссии, прошел путь от студента до замдекана юридического факультета БГУ. Работе в стенах альма-матер в общей сложности посвятил почти 10 лет. И сегодня в свои 32 самый молодой специалист в такой должности на родном факультете. Кроме этого, у студентов преподает уголовное право. И на простых примерах, но по букве закона объясняет молодежи разницу между понятиями "иметь право" и "нести ответственность".Как раз сегодня молодежь - это тот импульс, который и может подать свежую идею. И нельзя упустить шанс услышать молодое поколение, уверен Артем Пухов. На юрфаке БГУ беседы со студентами - будущими юристами уже привычное дело. К слову, много предложений, касающихся поправок в Конституцию, поступило во время работы диалоговых площадок. Такой формат работы показал свою эффективность. Сегодня сбор мнений продолжается.И Артем Пухов, и Алексей Талай сейчас активно систематизируют и вычленяют самые важные аспекты для будущей огранки Основного закона страны. Кстати, при необходимости Конституционная комиссия имеет право привлекать к работе руководителей и специалистов любых госорганов и организаций. Права на ошибку нет. А потому предстоит скрупулезный и кропотливый труд. Дедлайн 1 августа.