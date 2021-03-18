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А. Лукашенко: Люди должны знать изменения законов и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение

18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка. Администрация Президента, прокуратура, Совет безопасности и Министерство юстиции работали над профильными законопроектами. Все они, как планируется, поступят в парламент уже в апреле.  Что это за документы, которые сегодня в очередной раз обсуждали во Дворце Независимости?

Это новый Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, изменения законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма, новеллы по обеспечению мира и порядка в стране, а также правовое регулирование деятельности адвокатуры. Все эти корректировки  не только реакция на те события и вызовы, с которыми столкнулась наша страна в прошлом году, а давняя целенаправленная работа по пресечению противоправной деятельности. И это мировая практика. И даже глядя на примеры США и стран Европы, наши законы пока еще очень мягкие. Недавний соцопрос, да и предложения, прозвучавшие на диалоговых площадках,  в очередной раз подтвердили: белорусам не нужны потрясения. В обществе запрос на порядок и безопасность.

О новациях белорусского законодательства  подробнее Илона Красутская

Законодательные новации: от противодействия экстремизму до охраны правопорядка

На Всебелорусском народном собрании Президент дал понять: процесс пошел. В ближайшее время грядут изменения в законодательстве по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Различным госструктурам было поручение: подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов и учесть мировой опыт. Сегодня Президент снова встретился с теми, кто ответственен за эту работу.

Президент: Необходима корректировка уголовного и трудового законодательства 

Многие предложения на злобу дня уже учтены в обновленных административных кодексах, следующий шаг - поправки в уголовном законодательстве. Работу над новой редакцией Уголовного кодекса на себя взяла Администрация Президента.

Декриминализация нового Уголовного кодекса: исчезли 10 статей


Новый Уголовный кодекс  - это не только про кнут. Авторы проделали большую законотворческую работу, полностью пересмотрели документ. Исключили 10 статей и 24 состава преступлений. 



В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка


Многие государства в последнее время идут по пути ужесточения законодательства. За примером далеко ходить не нужно. Россия оценила все события, которые произошли у нас. И когда "белорусский сценарий" оказался на ее улицах, отреагировала быстро. 

Опыт России: $270 за повторное неповиновении полиции на митингах


В феврале этого года там увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах. Теперь за повторное непослушание придется заплатить до 270 долларов, а юрлицам и вовсе грозит штраф в 2700 долларов.

Запрет  умышленной блокировки улиц в России - до 10 лет тюрьмы


Суд может признать митингом даже одиночные пикеты, если их несколько по одному и тому же поводу. Принят в декабре прошлого года и запрет  умышленной блокировки улиц. Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы. Многие новеллы в плане обеспечения правопорядка переняла у России наша страна. 

Как польские дипломаты пропагандируют нацизм в белорусских школах


Пример, который недавно шокировал всю страну. Белорусских школьников втянули в провокационное мероприятие -  чествование памяти "проклятых солдат", которые в 1946 году устроили геноцид над белорусами. Там же присутствовал польский консул в Бресте, за что был сразу выслан из нашей страны. 

Борьба с героизацией нацизма


Любые попытки переписать историю или восхвалить жестокость будут пресекаться законом. Спустя 8 десятилетий белорусы не забыли боль и страх каждого третьего погибшего.

В Беларуси создадут банк данных лиц, уличенных в экстремизме


Сигнал для тех, кто размещает нацистские символы на кружках, майках и даже носках. Расширено понятие "экстремистские материалы". К ним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенную для пропаганды экстремизма. 

Эхо протестов


Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к обычной жизни. Однако самоуспокаиваться рано. В телеграм-каналах и других мессенджерах начинается очередная волна, людей снова зовут на улицы. 

Германия разрешила подавлять любой протест в пандемию


Посмотрим, как на это реагирует критикующий нас Запад. В Германии ужесточили закон о беспорядках. Правительство разрешило себе жестоко подавлять любой протест в пандемию. 

Великобритания ужесточает закон об акциях протеста


А в Великобритании вскоре полиция сможет разгонять граждан на акциях протеста за "создание помех". Опрокинул статую, получишь до 10 лет тюрьмы. 

В Беларуси усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел


Вот и Беларусь, как многие страны "цивилизованной Европы", тоже будет принципиальной в рамках закона. Усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и тем, кто охраняет общественный порядок. А также за применение к ним насилия.

В Беларуси введут ответственность за распространение личных данных в Сети

Ответственность в Беларуси наступит и за слитые в публичное пространство личные данные. Мы помним, как досталось учителям, силовикам, журналистам. Все точно так же, как это прописано и исполняется в западных странах. 

А. Лукашенко: Люди должны знать изменения законов и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение


Во Франции самый жесткий в Европе закон об оскорблении в публичном пространстве


Например, Франция на волне протестов "желтых жилетов" приняла самый жесткий в Европе закон об оскорблении в публичном пространстве, в пабликах и мессенджерах. Грозят годы тюрьмы и десятки тысяч евро штрафов. 

Дополнительная ответственность для авторов фейков


Теперь в Беларуси авторы фейков лишний раз подумают, наклепать ли им статью про падающего лыжника, выдать пациента за главврача или цинично лгать вокруг смерти человека. 

А. Лукашенко: Люди должны знать изменения законов и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение


Новации в сфере адвокатской деятельности


Новации коснутся и адвокатской деятельности. Будет необязателен трехлетний стаж по юридической специальности для тех, кто собирается стать адвокатом. Упростят  квалификационный экзамен и вступление в адвокатуру, если у специалиста значительный опыт работы в судах, правоохранительной системе и органах юстиции. И как сегодня выяснилось, рано в обществе стали муссировать мнение, что якобы адвокаты-индивидуалы не смогут защищать людей по уголовным и административным делам.

2 апреля депутаты рассмотрят поправки в сфере национальной безопасности и правопорядка


На кону наша национальная безопасность. Нам хватило потрясений и совсем не хочется возвращаться в прошлый год. Ответ государства на любые попытки дестабилизации будет исключительно правовым. 2 апреля на открытии весенней сессии депутаты рассмотрят новеллы белорусского законодательства. 


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Теги: Брест
 
 
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