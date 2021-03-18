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А. Лукашенко: Люди должны знать изменения законов и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение
18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка. Администрация Президента, прокуратура, Совет безопасности и Министерство юстиции работали над профильными законопроектами. Все они, как планируется, поступят в парламент уже в апреле. Что это за документы, которые сегодня в очередной раз обсуждали во Дворце Независимости?
Это новый Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, изменения законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма, новеллы по обеспечению мира и порядка в стране, а также правовое регулирование деятельности адвокатуры. Все эти корректировки не только реакция на те события и вызовы, с которыми столкнулась наша страна в прошлом году, а давняя целенаправленная работа по пресечению противоправной деятельности. И это мировая практика. И даже глядя на примеры США и стран Европы, наши законы пока еще очень мягкие. Недавний соцопрос, да и предложения, прозвучавшие на диалоговых площадках, в очередной раз подтвердили: белорусам не нужны потрясения. В обществе запрос на порядок и безопасность.
О новациях белорусского законодательства подробнее Илона Красутская.
Законодательные новации: от противодействия экстремизму до охраны правопорядкаНа Всебелорусском народном собрании Президент дал понять: процесс пошел. В ближайшее время грядут изменения в законодательстве по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Различным госструктурам было поручение: подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов и учесть мировой опыт. Сегодня Президент снова встретился с теми, кто ответственен за эту работу.
Президент: Необходима корректировка уголовного и трудового законодательстваМногие предложения на злобу дня уже учтены в обновленных административных кодексах, следующий шаг - поправки в уголовном законодательстве. Работу над новой редакцией Уголовного кодекса на себя взяла Администрация Президента.
Декриминализация нового Уголовного кодекса: исчезли 10 статей
Новый Уголовный кодекс - это не только про кнут. Авторы проделали большую законотворческую работу, полностью пересмотрели документ. Исключили 10 статей и 24 состава преступлений.
В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка
Многие государства в последнее время идут по пути ужесточения законодательства. За примером далеко ходить не нужно. Россия оценила все события, которые произошли у нас. И когда "белорусский сценарий" оказался на ее улицах, отреагировала быстро.
Опыт России: $270 за повторное неповиновении полиции на митингах
В феврале этого года там увеличили штрафы за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах. Теперь за повторное непослушание придется заплатить до 270 долларов, а юрлицам и вовсе грозит штраф в 2700 долларов.
Запрет умышленной блокировки улиц в России - до 10 лет тюрьмы
Суд может признать митингом даже одиночные пикеты, если их несколько по одному и тому же поводу. Принят в декабре прошлого года и запрет умышленной блокировки улиц. Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы. Многие новеллы в плане обеспечения правопорядка переняла у России наша страна.
Как польские дипломаты пропагандируют нацизм в белорусских школах
Пример, который недавно шокировал всю страну. Белорусских школьников втянули в провокационное мероприятие - чествование памяти "проклятых солдат", которые в 1946 году устроили геноцид над белорусами. Там же присутствовал польский консул в Бресте, за что был сразу выслан из нашей страны.
Борьба с героизацией нацизма
Любые попытки переписать историю или восхвалить жестокость будут пресекаться законом. Спустя 8 десятилетий белорусы не забыли боль и страх каждого третьего погибшего.
В Беларуси создадут банк данных лиц, уличенных в экстремизме
Сигнал для тех, кто размещает нацистские символы на кружках, майках и даже носках. Расширено понятие "экстремистские материалы". К ним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенную для пропаганды экстремизма.
Эхо протестов
Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к обычной жизни. Однако самоуспокаиваться рано. В телеграм-каналах и других мессенджерах начинается очередная волна, людей снова зовут на улицы.
Германия разрешила подавлять любой протест в пандемию
Посмотрим, как на это реагирует критикующий нас Запад. В Германии ужесточили закон о беспорядках. Правительство разрешило себе жестоко подавлять любой протест в пандемию.
Великобритания ужесточает закон об акциях протеста
А в Великобритании вскоре полиция сможет разгонять граждан на акциях протеста за "создание помех". Опрокинул статую, получишь до 10 лет тюрьмы.
В Беларуси усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел
Вот и Беларусь, как многие страны "цивилизованной Европы", тоже будет принципиальной в рамках закона. Усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и тем, кто охраняет общественный порядок. А также за применение к ним насилия.
В Беларуси введут ответственность за распространение личных данных в СетиОтветственность в Беларуси наступит и за слитые в публичное пространство личные данные. Мы помним, как досталось учителям, силовикам, журналистам. Все точно так же, как это прописано и исполняется в западных странах.
Во Франции самый жесткий в Европе закон об оскорблении в публичном пространстве
Например, Франция на волне протестов "желтых жилетов" приняла самый жесткий в Европе закон об оскорблении в публичном пространстве, в пабликах и мессенджерах. Грозят годы тюрьмы и десятки тысяч евро штрафов.
Дополнительная ответственность для авторов фейков
Теперь в Беларуси авторы фейков лишний раз подумают, наклепать ли им статью про падающего лыжника, выдать пациента за главврача или цинично лгать вокруг смерти человека.
Новации в сфере адвокатской деятельности
Новации коснутся и адвокатской деятельности. Будет необязателен трехлетний стаж по юридической специальности для тех, кто собирается стать адвокатом. Упростят квалификационный экзамен и вступление в адвокатуру, если у специалиста значительный опыт работы в судах, правоохранительной системе и органах юстиции. И как сегодня выяснилось, рано в обществе стали муссировать мнение, что якобы адвокаты-индивидуалы не смогут защищать людей по уголовным и административным делам.
2 апреля депутаты рассмотрят поправки в сфере национальной безопасности и правопорядка
На кону наша национальная безопасность. Нам хватило потрясений и совсем не хочется возвращаться в прошлый год. Ответ государства на любые попытки дестабилизации будет исключительно правовым. 2 апреля на открытии весенней сессии депутаты рассмотрят новеллы белорусского законодательства.
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А. Лукашенко: Люди должны знать изменения законов и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение
В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка. Администрация Президента, прокуратура, Совет безопасности и...
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