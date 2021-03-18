Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт о производстве в Беларуси вакцины "Спутник V" За сутки в нашей стране плюс 1 254 пациента с COVID-19, выписаны 1 319 человек. Успешно запустила Беларусь и производство вакцины "Спутник V". Первые пробные серии были...

За сутки в нашей стране плюс 1 254 пациента с COVID-19, выписаны 1 319 человек. Успешно запустила Беларусь и производство вакцины "Спутник V". Первые пробные серии были разлиты на предприятии "Белмедпрепараты". Это стало возможным благодаря активной совместной работе с разработчиками из России, которые передали свою технологию. По мнению доктора биологических наук Сергея Нетесова, такое взаимодействие повысит уровень развития биотехнологий в Беларуси.