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Эксперт о производстве в Беларуси вакцины "Спутник V"
18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в нашей стране плюс 1 254 пациента с COVID-19, выписаны 1 319 человек. Успешно запустила Беларусь и производство вакцины "Спутник V". Первые пробные серии были разлиты на предприятии "Белмедпрепараты". Это стало возможным благодаря активной совместной работе с разработчиками из России, которые передали свою технологию. По мнению доктора биологических наук Сергея Нетесова, такое взаимодействие повысит уровень развития биотехнологий в Беларуси.
Сергей Нетесов, завлабораторией факультета Новосибирского государственного университета: "Я считаю, что это очень хорошее и позитивное событие для Республики Беларусь, потому что это все-таки препарат, во-первых, в виде живого вируса. Во-вторых, который нарабатывается на международно признанной линии культур клеток. И в-третьих, на конечной стадии это стерильный розлив сложной биологической субстанции. И я знаю, что если эта технология у вас будет освоена, то сможете сами производить и другие живые вакцины, в частности, вакцины против кори, паротита, краснухи, полиомиелита и т. д. Может, не все их надо будет производить, но дело в том, что вакцины на основе аденовируса - векторные вакцины. Это вакцины, за которыми будущее, так что я вас поздравляю и считаю, что это очень важный шаг на пути к повышению уровня таких биотехнологий".
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За сутки в нашей стране плюс 1 254 пациента с COVID-19, выписаны 1 319 человек. Успешно запустила Беларусь и производство вакцины "Спутник V". Первые пробные серии были...
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