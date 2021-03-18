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Данные от Минздрава на 18 марта
18.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319. За минувшие сутки выполнено 20 653 теста. Всего в стране проведено 5 159 848 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319. За минувшие сутки выполнено 20 653 теста. Всего в стране проведено 5 159 848 тестов.
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