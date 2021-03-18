В Дзержинске за участие в августовских протестах задержали 9 человек, в том числе две семейные пары

Источник материала: Tut.by

В Дзержинске задержаны шестеро мужчин и три женщины. Как сообщает пресс-служба МВД, «все состояли в деструктивных телеграмм-чатах» и в августе участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.



Скриншот видео МВД

На жителей Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет, среди которых две семейные пары, вышли сотрудники ГУБОПиК по Минской области. У задержанных проведены обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированная символика.

— В августе прошлого года жители райцентра участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях не только в своем городе, но и в Минске. Все состояли в деструктивных телеграмм-чатах (основной «Дзержинск City»), где обсуждали свои действия и планировали новые акции. Одна женщина созналась, что минувшей осенью собирала протестующим деньги на оплату штрафов. В итоге часть суммы потратила на личные нужды, — информировали в МВД.

На видео, которое выложило МВД, одна из женщин говорит, что занималась сбором денег на оплату штрафов. На вопрос голоса за кадром, куда потратила деньги, отвечает, что «частично взяла себе», а остальные раздала другим, получившим штрафы.

В отношении пятерых человек составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, они находятся в ИВС. С остальными проведены профбеседы о недопустимости нарушения законодательства и вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».