ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Дзержинске за участие в августовских протестах задержали 9 человек, в том числе две семейные пары

19.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Дзержинске задержаны шестеро мужчин и три женщины. Как сообщает пресс-служба МВД, «все состояли в деструктивных телеграмм-чатах» и в августе участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.


Скриншот видео МВД

На жителей Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет, среди которых две семейные пары, вышли сотрудники ГУБОПиК по Минской области. У задержанных проведены обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и незарегистрированная символика.

— В августе прошлого года жители райцентра участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях не только в своем городе, но и в Минске. Все состояли в деструктивных телеграмм-чатах (основной «Дзержинск City»), где обсуждали свои действия и планировали новые акции. Одна женщина созналась, что минувшей осенью собирала протестующим деньги на оплату штрафов. В итоге часть суммы потратила на личные нужды, — информировали в МВД.

На видео, которое выложило МВД, одна из женщин говорит, что занималась сбором денег на оплату штрафов. На вопрос голоса за кадром, куда потратила деньги, отвечает, что «частично взяла себе», а остальные раздала другим, получившим штрафы.

В отношении пятерых человек составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, они находятся в ИВС. С остальными проведены профбеседы о недопустимости нарушения законодательства и вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На жителей Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет, среди которых две семейные пары, вышли сотрудники ГУБОПиК по Минской области. У задержанных проведены обыски: изъята...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by