Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни пройдет 21 марта В память о всех жертвах Хатыни в это воскресенье на месте сожженной деревни пройдет и всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью,...

В память о всех жертвах Хатыни в это воскресенье на месте сожженной деревни пройдет и всебелорусская молитва. Накануне 78-й годовщины вспомнят каждую семью, погибшую от рук гитлеровских карателей. Тогда, 22 марта 1943 года, остаться в живых не было ни малейшего шанса, людей сжигали заживо, а тех, кто убегал, расстреливали. В память о хатынской трагедии состоится музыкально-театральная композиция, которую сможет услышать каждый белорус. В этот вечер на выжженную землю приедут сотни гостей. А 22 марта здесь пройдет возложение цветов.