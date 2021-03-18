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Через 5 лет 30 % новых домов будут на электричестве
19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз общего объема всей жилой застройки все большая популярность сегодня в Беларуси у электродомов. Задают тон Брестская, Могилевская и Гродненская области. Скоро новоселье и в первом электродоме в столице. В целом же по госпрограмме "Строительство жилья" в ближайшие пять лет примерно треть всех новых квартир будут полностью на электричестве.
Конечно, стимулирует тренд запуск в эксплуатацию Белорусская АЭС. В чем особенности жилья без привычного центрального отопления? Все подробности у Алексея Кондратенко.
Зеленый тренд в строительстве - электродомаФранция - один из мировых лидеров в атомной энергетике. В этой стране более чем в 90 процентах новостроек - отопление на электричестве. В Норвегии, к примеру, это - 70 процентов. Здесь почти всю электроэнергию дают гидро- и ветроустановки. В Англии и Финляндии тепло в офисах или домах также в основном от электричества.
Два года назад первый в Беларуси многоэтажный электродом появился в Барановичах. Затем зеленый тренд в жилищном строительстве подхватили в Смолевичах. В этом году по стране планируется возвести около 20 таких электродомов. И это только начало. Благодаря БелАЭС, спрос на электроэнергию будет большим. Итак, разбираемся, в чем особенности этих зданий?
Отправляемся в Минск, где новоселы скоро переедут в первый в столице дом на электричестве. Во дворе жилого комплекса практически готово здание распределительной трансформаторной подстанции, а на очереди и котельная. Электроэнергия будет генерироваться для горячего водоснабжения и отопления, а также для приготовления пищи.
Одно из главных преимуществ электродома для его жильцов в том, что тут можно включить горячую воду или отопление в любое время года. То есть про две недели летом в душе с тазиками и чайниками можно забыть!
Сами жильцы не заметят изменений в квартирах. Зато во дворе дома есть инфраструктурные особенности.
Максим Денисик, замдиректора управления капитального строительства Центрального района г. Минска: "В плане экономики жильцы будут платить за потребляемую тепловую энергию. То есть, обычное стандартное водяное отопление. Зайдя в квартиру, мы не увидим никаких особенностей, это стандартные радиаторы. Но вид топлива отличается - это электричество. Электрическая котельная, она модульная, и будет поставляться на объект в комплексе уже с оборудованием и как сооружение. Для подачи электричества задействована РТП. Ее общая мощность 4,5 мегаватта. Что касается котельной, то, естественно, она будет более экологичной. Жильцы экономически терять ничего не будут, наоборот, только приобретать".
Одновременно в столице возводят еще несколько таких электродомов. Строят точечно - все зависит от расположения сетей.
Денис Никитин, зампредседателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "У нас город Минск процентов на 90 обеспечен сетями теплоснабжения, поэтому в перспективе мы будем строить электродома, и это связано с тем, что введена в эксплуатацию БелАЭС. Но будем строить точечно, конечно, и там, где это возможно. Есть уже первый опыт - это город-спутник Смолевичи, где также будет предусмотрена электроэнергия для приготовления пищи, горячего водоснабжения".
В столице продолжают строительство и арендного жилья. Сейчас возводят два таких дома, один из которых сдадут в этом месяце. Всего запланировано более 240 квартир. Арендные квартиры - положительный фактор для экономики. Ведь своя крыша над головой делает трудовые ресурсы мобильными. Высококвалифицированный специалист переедет туда, где не просто есть работа, но и жилье. Любой город от этого только выиграет.
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Из общего объема всей жилой застройки все большая популярность сегодня в Беларуси у электродомов. Задают тон Брестская, Могилевская и Гродненская области. Скоро...
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