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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проекты комплексной застройки жилых кварталов В белорусской столице продолжается выставка Budexpo-2021. В ежедневном расписании - презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и даже...

В белорусской столице продолжается выставка Budexpo-2021. В ежедневном расписании - презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и даже ярмарка вакансий. Ключевое событие - арт-площадка, где свои работы представляют молодые архитекторы.Будущее за комплексной застройкой и единым стилем. Жилье завтрашнего дня должно быть комфортным и, конечно, доступным нам по цене. Задача не из легких. Строители обещают: темпы возведения квадратов будут только расти. С участниками выставки пообщалсяВ приоритете – единый стиль. Так будут строить целые кварталы: не только дома, а еще образовательные и медицинские учреждения. Чтобы было и стильно, и функционально, нужен свежий взгляд молодых архитекторов. Глобальные вопросы будущего обсуждают на круглых столах, а конкретные результаты все желающие могут оценить на арт-площадке.Строительная отрасль - одна из тех, что, несмотря на пандемию, закончила прошлый год со знаком плюс. И темпы сбавлять нельзя. Из трендов на ближайшую пятилетку - конечно, электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. Еще один акцент - строительство арендных квадратных метров. Это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Конечно, не забудут и про многодетные семьи.Говоря о том, каким должен быть город будущего, имеем в виду стиль и функциональность. Минскстрой на выставке презентовал коттедж для многодетных семей. Трехэтажную постройку можно собрать за месяц. Это удобно и недорого.В расписании выставки – десятки мероприятий, и все имеют прикладной характер. В ближайшую пятилетку в год будут строить не менее четырех миллионов квадратных метров жилья. Чтобы жизнь в своей квартире была действительно комфортной – это задача в равной степени каждого игрока рынка.