ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проекты комплексной застройки жилых кварталов

19.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В белорусской столице продолжается выставка Budexpo-2021. В ежедневном расписании - презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и даже ярмарка вакансий. Ключевое событие - арт-площадка, где свои работы представляют молодые архитекторы. 

Будущее за комплексной застройкой и единым стилем. Жилье завтрашнего дня должно быть комфортным и, конечно, доступным нам по цене. Задача не из легких. Строители обещают: темпы возведения квадратов будут только расти. С участниками выставки пообщался Антона Малюта.

В приоритете – единый стиль. Так будут строить целые кварталы: не только дома, а еще образовательные и медицинские учреждения. Чтобы было и стильно, и функционально, нужен свежий взгляд молодых архитекторов. Глобальные вопросы будущего обсуждают на круглых столах, а конкретные результаты все желающие могут оценить на арт-площадке.

Строительная отрасль - одна из тех, что, несмотря на пандемию, закончила прошлый год со знаком плюс. И темпы сбавлять нельзя. Из трендов на ближайшую пятилетку - конечно, электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. Еще один акцент - строительство арендных квадратных метров. Это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Конечно, не забудут и про многодетные семьи.

Говоря о том, каким должен быть город будущего, имеем в виду стиль и функциональность. Минскстрой на выставке презентовал коттедж для многодетных семей. Трехэтажную постройку можно собрать за месяц. Это удобно и недорого.

В расписании выставки – десятки мероприятий, и все имеют прикладной характер. В ближайшую пятилетку в год будут строить не менее четырех миллионов квадратных метров жилья. Чтобы жизнь в своей квартире была действительно комфортной – это задача в равной степени каждого игрока рынка. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице продолжается выставка Budexpo-2021. В ежедневном расписании - презентации, семинары, лекции, а также бесплатные консультации экспертов и даже...
 
Новости дня
Новости общества
 
Все сферы госсектора и бизнеса - в электронный формат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by